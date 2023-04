Porta via sassi dagli Scavi di Ercolano, denunciato turista canadese: “Bloccato con una bustina nello zaino”. Il turismo è un’attività che porta benefici economici e culturali alle comunità locali, ma può anche causare danni irreparabili al patrimonio culturale e ambientale. La storia del turista canadese di 55 anni denunciato per tentato furto di beni culturali durante una visita agli Scavi di Ercolano è un esempio di come anche un’azione apparentemente innocua, come la raccolta di sassi, possa avere conseguenze negative.

Gli Scavi di Ercolano sono un sito archeologico di grande valore storico e culturale, che racconta la vita quotidiana degli antichi romani. È un luogo protetto e ogni visitatore è tenuto a rispettare le regole per la tutela del patrimonio culturale. Tuttavia, il turista canadese ha deciso di raccogliere dei sassi durante la sua passeggiata tra i sentieri antichi, senza rendersi conto che stava danneggiando il sito archeologico.

Il personale della vigilanza dell’area archeologica ha notato l’azione del turista e ha deciso di segnalarlo ai carabinieri della tenenza di Ercolano. Questi ultimi hanno fermato il turista ai varchi di uscita del sito, dove hanno trovato una bustina contenente i piccoli sassi custoditi all’interno dello zaino del turista. Il turista canadese è stato denunciato per tentato furto di beni culturali, anche se i sassi che aveva raccolto non avevano un valore culturale.

La denuncia del turista canadese è un esempio di come la tutela del patrimonio culturale sia un dovere di tutti, anche dei turisti. È importante che ogni visitatore sia consapevole dell’importanza della tutela del patrimonio culturale e della necessità di rispettare le regole dei siti archeologici e culturali. Anche le azioni più semplici, come la raccolta di sassi, possono avere conseguenze negative per la tutela del patrimonio culturale.

In conclusione, la storia del turista canadese denunciato per tentato furto di beni culturali durante una visita agli Scavi di Ercolano ci ricorda l’importanza della tutela del patrimonio culturale e dell’attenzione che ogni visitatore deve prestare durante la sua visita. La custodia del patrimonio culturale è un dovere di tutti e solo il rispetto delle regole può garantire la sua conservazione per le generazioni future.