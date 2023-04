Questa notte i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Dario D’Angiò, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari erano a via Pisciarelli quando hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, di diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di 45 grammi e della somma contante di 325 euro in piccolo taglio.

Un sequestro che ha permesso ai carabinieri di perquisire anche l’abitazione di D’Angiò e lì sono stati rinvenuti altri 277 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un panetto di hashish da 95 grammi, 2 bilancini di precisone e la somma di 10.459 euro.

Dalle indagini dei Carabinieri è emerso che il 31enne fosse molto attivo sul mercato della droga tanto da vendere lo stupefacente anche sui canali social per poi, una volta preso in carico l’ordine, effettuare delle vere e proprie consegne a domicilio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pozzuoli.