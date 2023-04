È stata una serata di grandi suggestioni ed emozioni quella che si è svolta lo scorso 4 aprile 2023 a Praga in occasione del magnifico concerto dedicato alla “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini diretta da Michele Campanella che si è svolto presso la Sala Concerti del Conservatorio.

Tutto esaurito a Praga per il concerto del Maestro napoletano Michele Campanella: “Grandissimo entusiasmo”

L’evento, prodotto da Gabbianella Elub Events e dal suo manager Gianluigi Osteri, ha riscosso grande successo ed è stato accolto con entusiasmo dai tanti presenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito per uno spettacolo che resterà per tanto tempo nelle mente e nel cuore di tanti.

“La Petite Messe Solennelle di Rossini a Praga è stata una significativa occasione per creare sinergie con i musicisti del Coro Filarmonico della città, ma anche per far ascoltare al pubblico praghese lo splendore del canto italiano, grazie all’alta qualità del quartetto di solisti. Mi sono reso conto che la quotidianità della vita musicale di quella città non include frequentemente il grande repertorio italiano, con il rischio di dimenticare la vocalità propria alla nostra lirica.

Le celebrazioni per il Centenario dell’inaugurazione dell’Istituto italiano di Cultura di Praga

Di Rossini si conoscono il Barbiere e forse l’Italiana in Algeri, ma le opere serie e tutto il resto delle opere buffe sono fuori repertorio. L’iniziativa della nostra Ambasciata e dell’Istituto di Cultura che ci ha portato a Praga ha assunto quindi una particolare rilevanza. E possiamo dire che è stata accolta con interesse e con grande entusiasmo”, ha dichiarato Campanella.

La celebre composizione è stata eseguita secondo la volontà dell’autore, senza la figura del direttore, consegnando al primo pianoforte il compito di concertare e guidare tutti i protagonisti della “Petite Messe”. L’evento ha avuto luogo nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’inaugurazione dell’Istituto italiano di Cultura di Praga quale collaborazione di quest’ultimo con l’Ambasciata d’Italia in Praga, e con il sostegno della Fondazione Eleutheria di Praga.