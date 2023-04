Rally è morto il pilota irlandese Craig Breen

Craig Breen, il pilota irlandese della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, è deceduto ieri 13 aprile dopo un incidente mentre stava effettuando i test pre-evento del Rally di Croazia. il 33enne (1990) era stato già Campione del mondo WRC Super 2000 nel 2012, oltreché campione della WRC Academy nel 2011, era figlio del pilota irlandese Ray Breen

L’incidente è avvenuto nella regione di Krapina e dello Zagorje alle ore 12.40, sulla strada provinciale 2201 in località Lobor, dove la Hyundai di Breen si è andata a schiantare contro un palo di legno.

La Hyundai Motorsport ha immediatamente comunicato il fatto, descrivendo l’accaduto, specificando anche in merito al copilota Fulton: “Hyundai Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che oggi il pilota Craig Breen ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test pre-evento del Rally di Croazia. Il copilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai suoi numerosi fan di Craig. Hyundai Motorsport non rilascerà ulteriori commenti in questo momento”.

Oggi è arrivata anche la dichiarazione del presidente della Hyundai Motorsport Sean Kim: “La realtà di ieri non è ancora penetrata, ed è improbabile che lo faccia per molto tempo. Tutti qui ad Alzenau sentono profondamente la perdita del nostro compagno di squadra e amico Craig, e stiamo supportando i nostri colleghi in questo momento incredibilmente difficile”. Kim ha descritto il pilota irlandese, che quest’anno era sotto contratto con il team di Alzenau nel WRC (World Rally Championship), come “un membro molto apprezzato e rispettato”, ha aggiunto che Craig “aveva una passione profonda per i rally” e che “era più di un semplice pilota, era un vero amante di questo sport”.

Il presidente ha aggiunto inoltre che Craig “portava il suo cuore sulla manica”, che aveva “un modo di usare le parole assolutamente unico”, che è stato anche “un pilota fenomenale”. Ha ricordato poi i momenti più importanti come il Rally di Svezia. “È chiaro che l’intera comunità dei rally e oltre sta avvertendo questa profonda perdita. Lo sfogo di dolore e tristezza nel giorno passato testimonia l’uomo che era Craig. Lascia un’eredità all’interno di Hyundai Motorsport e della più ampia comunità del motorsport difficile da esprimere a parole. Riposa in pace, caro amico”, ha concluso.

“Quando qualcuno ti dice che siamo di nuovo in macchina Rally1 questa settimana… Non vedo l’ora di avere il mio primo assaggio della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid su asfalto!”. (Via Instagram e Facebook).

“SÌ! Volevo vederlo da anni dopo averne sentito parlare così tanto. Questa è la strada che percorriamo ancora oggi, Newcastle al confine tra Tipp e Waterford, una tappa del Circuito d’Irlanda del passato. Sembra leggermente diverso ora, per favore dimmi che c’è dell’altro?!”.

YES! Been wanting to see this for years after hearing so much about it. This is the road that we still use to this present day, Newcastle on the Tipp/Waterford border, a Circuit of Ireland stage of yesteryear. Looks slightly different now, please tell me there is more?! https://t.co/PrGqXVx3DK pic.twitter.com/PwWmCR4hIc

— Craig Breen (@Craig_Breen) April 10, 2023