“Il Movimento 5 Stelle non presenterà una propria lista alle amministrative di Pomigliano d’Arco. Ci dispiace, abbiamo provato a creare le condizioni per un percorso condiviso, ma il tempo è stato poco e la coalizione era troppo debole e poco unita per poter andare avanti”. Così Elena Vignati, coordinatrice provinciale dei pentastellati, commentando lo scioglimento della coalizione di centrosinistra per le amministrative a Pomigliano d’Arco.

Di quella che doveva essere la cordata di sinistra, da contrapporre all’ormai strapotere dell’ex e nuovamente candidato sindaco Raffaele Russo, e poi discioltasi nonostante queste fredde giornate di primavera, facevano parte una frangia del Pd locale, e che fino a ieri mattina sembrava unita attorno alla candidatura a sindaco di Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire vicino a ‘Per, per le persone e la comunità’.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto Vignati – per creare un gruppo territoriale del M5S forte affinchè sia indipendente dalle correnti che alla fine hanno destabilizzato tutti. Ma la commistione nel resto della coalizione tra il vecchio ed il nuovo era tale che ci ha imposto una battuta d’arresto.

Siamo stati corretti sin dall’inizio, ma di tutte le liste che dovevano essere con noi per questa tornata elettorale, alla fine, ne sono rimaste quattro, e non garantivano una serenità politica tale da portare avanti un discorso programmatico forte”.