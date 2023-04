Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata avvertita questa mattina poco prima delle 8 nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato dalla sala operativa Ingv di Napoli, è stato localizzato a 7 km da Pozzuoli a una profondità di due chilometri. Cinque giorni fa, nella stessa zona, era stata registrata una scossa di magnitudo 2.7.

Napoli, tremano ancora i Campi Flegrei: “Terremoto molto forte, continue scosse preoccupanti”

Sui social media, in particolare su Twitter, l’hashtag #Terremoto è balzato subito tra i trend. “Avvertite 3 scosse di terremoto a Napoli. Le ultime due alle 7.55 , consecutive e davvero molto forti. Forse tra le più forti percepite ultimamente. – scrivono alcuni utenti – Le continue scosse di terremoto nei Campi Flegrei iniziano a preoccuparmi”.

Un rischio costante per la popolazione che vi abita

La zona dei Campi Flegrei è stata storicamente attiva dal punto di vista sismico, e ciò rappresenta un rischio costante per la popolazione che vi abita. Tuttavia, questi eventi sismici di bassa intensità non dovrebbero causare danni significativi. È importante, comunque, mantenere la massima attenzione e prudenza, poiché anche le scosse più deboli possono indebolire le strutture delle case e degli edifici.

Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione e invitano la popolazione a rimanere vigile e a seguire le raccomandazioni delle autorità in caso di eventi sismici. È fondamentale avere un piano di emergenza in atto e conoscere le procedure da seguire in caso di terremoto. Un’adeguata prevenzione sismica degli edifici è essenziale per minimizzare i danni in caso di eventi sismici. La prevenzione sismica è un investimento a lungo termine nella sicurezza e nella protezione della vita umana.

(Foto di Ελυαν_Νικόλαος da Pixabay)