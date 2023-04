Problemi per i Verdi dell’ex capo dell’assise? Salvatore Cioffi: “Nessun problema. La lista è stata presentata”

L’ex Presidente del consiglio comunale Salvatore Cioffi già pentastellato, che alla nuova tornata elettorale ha scelto di correre con il simbolo di Europa Verde avrebbe rischiato di restare fuori dalla competizione. Cosa che con comunicazione al nostro giornale sembra essere scongiurata.

Ma qualche problema sembra esserci stato, tanto che le voci in città hanno corso per diverse ore. Il coordinatore della lista sembra fosse all’interno della Casa Comunale per la presentazione della lista con nomi dei candidati e dell’aspirante sindaco al momento della chiusura del portone all’ora prestabilita come termine ultimo.

Non è ben chiaro a questo punto coso sia successo, forse qualche documento mancante rimasto fuori o qualche altro fattore ha provocato un po’ di maretta e anche l’arrivo delle forze dell’ordine. Di certo doveva essere qualcosa che avrebbe potuto vanificare la presentazione della compagine Verde al giudizio degli elettori.

La situazione comunque, ad alcune ore del termine per la presentazione della candidatura, sembrava essere ancora in evoluzione. Dalle notizie in nostro possesso il candidato sindaco sembra essere stato impegnato in “singolar tenzone” nelle stanze comunali per provare ad appianare eventuali problematiche.

Poi, pochi minuti fa la comunicazione arrivata alla posta e sull’account WhatsApp del nostro direttore direttamente da parte del candidato sindaco Salvatore Cioffi:

“Buonasera Direttore, probabilmente per fonti errate avete comunicato la non accettazione della lista Europa Verde con la mia Candidatura a Sindaco… sono Salvatore Cioffi… La documentazione non ha nessun problema. La lista è stata presentata”.

Quindi, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, disco “verde” per Cioffi, che nel prossimo mese proverà a convincere con il suo programma i cittadini di Pomigliano d’Arco per provare a raggiungere la fascia tricolore.

Cinzia Porcaro