Il Santa Maria la Carità calcio fa 9 goal al Real Frattaminore

La ciurma di mister Durazzo è insaziabile, sul sintetico di Lusciano si mangia il fanalino di coda gialloblù con una prestazione sontuosa condita da goleada. Il tecnico dei sammaritani lancia sul rettangolo verde: De Simone C. tra i pali, difesa consolidata con D’Oriano, De Caro, Fortunato, chiavi del centrocampo a Lombardo e Falanga e De Simone N., tridente d’attacco con Talia e Tarallo alle spalle di Farriciello.

La partita

La prima occasione al 7’ è di marca ospite, Talia lancia Farriciello che dalla destra da posizione defilata prova la botta ma la sfera finisce lontano dal palo più lontano. Arriva all’11’ minuto la rete che sblocca la contesa, Farriciello controlla e apre per De Simone N. che non ci pensa due volte e con un bel diagonale porta i suoi in vantaggio. Non c’è nemmeno il tempo di esultare che i rossazzurri portano la gara sui binari graditi, dopo un solo giro di lancette Tarallo apre per Talia che trova la zampata vincente e sigla lo 0-2. Al 23’ i padroni di casa riescono ad abbozzare una reazione ma De Simone si fa trovare pronto e smanaccia in corner. Dopo soli due minuti Tarallo dai venti metri indovina la parabola giusta e sigla il tris. Allo scadere della prima frazione c’è ancora tempo per mettere un altro nome sul tabellino, questa volta tocca a De Caro che trasforma il corner di De Simone. Dopo un minuto di extratime, è tempo di un tè caldo, si va negli spogliatoi .

La ripresa di gioco

Dopo dieci minuti spazio a Blasio che subentra a Talia e a Di Capua che prende il posto di De Caro. Dopo due minuti Fortunato lascia spazio a Longobardi. Al 62’ Tarallo dai 25 metri tenta la conclusione, l’estremo difensore avversario si distende ma la palla carambola sui piedi di Blasio che ben appostato ringrazia e appoggia in rete: manita servita. Dopo tre minuti da calcio dalla bandierina arriva lo 0-6 Farriciello salta più di tutti ma la sfera colpisce Tarallo che involontariamente mette in rete. Spazio per Zeno (minuto 67’) che prende il posto di un De Simone ancora con i guanti puliti, nel contempo entra anche Somma che fa rifiatare il terzino D’Oriano. Al 72’ arriva la marcatura del nove Sammaritano che con un missile terra-aria fulmina il portiere avversario e fa 0-7, dopo un solo minuto trova la doppietta personale, Santa Maria sull’ottovolante. La capolista non si accontenta e a 15 minuti dal termine con un concerto di tocchi tra Blasio e Falanga finalizza un’azione da playstation con quest’ultimo che trova la soddisfazione personale. Così termina la gara i padroni di casa provano più volte a superare la metà campo avversaria ma il reparto difensivo ospite non concede nulla e finisce con la porta inviolata.

Sabato l’ultima gara di questo campionato che non ha bisogno di aggettivi per questo gruppo tra le mura amiche contro il Punto di Svolta pienamente in lotta per un posto playoff.