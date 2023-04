La tornata elettorale a Boscoreale si preannuncia come una sfida avvincente tra due coalizioni politiche contrapposte. Per la carica di sindaco del comune alle porte del Parco Vesuvio, ci saranno due contendenti, Francesco Faraone e Pasquale Di Lauro, che rappresentano rispettivamente il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Una sfida che si annuncia ricca di novità e sfide interessanti.

Le forze in campo e l’assenza del Pd

Il centrodestra ha raccolto quasi tutte le forze politiche dell’attuale governo nazionale, ad eccezione della Lega che ha scelto di non scendere in campo. Il Movimento 5 Stelle, invece, si presenta con 6 civiche.

Il Pd, nonostante Boscoreale sia la cittadina del consigliere campano Mario Casillo, il più votato alle regionali del 2020, non sarà presente con il proprio simbolo. Ma del resto è la terza volta che il Pd, per scelta politica, resta ufficialmente fuori dalla contesa elettorale, pur lavorando comunque per una “convivenza allargata” all’interno della coalizione che appoggia Di Lauro. Ed in effetti sono chiaramente almeno due le liste che in quella coalizione fanno riferimento al Partito Democratico, mentre allo stesso tempo senza l’ufficialità del simbolo si è potuta aggregata qualche lista che sarebbe stata troppo distante dal partito di Casillo.

Oltre 22mila elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo capo dell’amministrazione dopo la fine anticipata della giunta guidata da Antonio Diplomatico. I cittadini dovranno scegliere tra due candidati alla fascia tricolore, ma dovranno anche scegliere i futuri componenti della pubblica assise tra i 240 candidati alla carica di consigliere comunale.

Pasquale Di Lauro sostiene di avere un progetto funzionale allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità di Boscoreale, capace di garantire ai cittadini standard elevati di qualità della vita. Francesco Faraone, invece, si presenta con un programma concreto e importante per il futuro della città, che continuerà a raccontare nei prossimi giorni. Entrambi i candidati auspicano un confronto democratico e civile tra i partiti e i candidati.

La parola passa prima ai candidati che dovranno convincere i cittadini della bontà dei loro programmi e poi definitivamente ai cittadini stessi che avranno l’opportunità di scegliere il futuro della città.

Questi i candidati per un posto in Consiglio

Liste a sostegno di Francesco Faraone

Movimento per Bosco-Reale: De Vito Giuseppe, Orlando Giuseppina (detta Pina), Matrone Salvatore, De Rosa Letizio, Panariello Angelo Maurizio, Cirillo Giovanna, Sorrentino Valeria, Crifò Gaetano, Cirillo Francesco (detto Saber), Vollaro Giuseppe, Conforti Gerardo (detto Alfonso), Di Massa Francesca Pia, Avola Ludovico, Brancaccio Giuseppe, Cozzolino Margherita, Elcino Antonia.

Forza Italia: Cirillo Carlo Umberto, Acunzo Luisa, Amaro Alfonso, Bellerani Gaetano, Blasio Angela Giovanna, Coppola Maurizio, Di Lorenzo Anna Maria, Langella Antonietta (detta Antonella), Lanzieri Liberato, Matrone Margherita, Mercogliano Rosa, Paduano Ciro, Perna Assunta (detta Trerè), Tufano Nunzia, Verdura Ametrano Luigi, Zecchi Massimiliano (detto Massimo)

Fratelli d’Italia: Campanile Gaetano (detto Gaetano), Aquino Marika (detta Marica), Cirillo Fabio (detto Fabio), Aliberti Luca, Avino Pasquale, Cavallaro Antonio, Esposito Domenico, Garofalo Antonietta (detta Antonella), Martorelli Giuseppe, Pagano Emilia, Pirone Giovanni, Schiavone Raffaele, Scuro Pasquale Nicola, Sito Lucia, Sorrentino Rosarita Anna, Testa Sara

Boscoreale Libera e Democratica: Schiavone Maddalena (detta Maddì), Acunzo Francesco, Ametrano Angelo, Aquino Anna, Catalano Antonietta (detta Antonella), De Lorenzo Andrea, Di Palma Giuseppina, Federico Giovanni (detto Giannino), Gragnaniello Marco, Lione Pasquale, Mappa Antonio, Marra Antonio, Tufano Antonio, Venditto Emilio, Vito Annalisa, Langella Paola.

Insieme per Boscoreale: Diplomatico Mario, Barbieri Paola, Balzano Giuseppe, Pisacane Umberto, Federico Angelo, Collaro Lucia, Di Matteo Angela, Amoruso Luisa, Carbone Assunta, Vitiello Antonio Ciro, Langella Gennaro, Chiaravalle Gerardo, Sorrentino Teresa, Sammaria Julien, Avino Luigi, Bello Mariarosaria.

Boscoreale 2.0: Aiello Vincenzo, Boccia Gioconda, Buono Raffaella, Casciello Gennaro, Cozzolino Bartolomeo, Curcio Antonio, Dati Cesare, De Rosa Giuseppe, Esposito Giuseppe Daniele, Izzo Francesco, Izzo Vincenzo, Luciano Loredana, Nasti Fiorina (detta Flora), Pesacane Maria (detta Marianna), Porro Annunziata, Tafuro Tommaso.

Movimento Popolare Campano-Partite Iva Campania: Federico Crescenzo, Caraviello Salvatore, Russo Raffaele, Cozzolino Amelia, Vitiello Anna Maria, Longobardi Teresa (detta Teresa), Esposito Maria Cira (detta Cira), Aquino Carolina, Esposito Virginia, Cisale Cira, De Martino Anna, Monti Antonio, Balestrieri Carmela, Scisciola Annunziata, Piccolo Salvatore, De Rosa Carmine.

Rinascimento Vittorio Sgarbi: Albore Gianluca, Vastola Rocco, Bellavita Espedito, Coppola Catello, Esposito Vincenzo, Fotia Gennaro, Manzo Ferdinando, Montuori Francesco, Padricelli Luigi, Petruzzelli Ilaria, Scudiero Luisa, Cuomo Mariagrazia, Raiola Emilia, Mariamburgo Coppola Francesca, Izzo Rosa, Ferrara Francesco.

Liste a sostegno di Pasquale Di Lauro

SERGIANNI – BOSCOREALE LIBERA: Trito Ida, Giordano Luca, Fiore Ernesto, De Martino Luigi Biagio detto Gino, Aquino Francesco, Bergamasco Paola, Orefice Ida, Cirillo Antonio, Esposito Anna detta Urzo, Proto Paolo, Donnarumma Anna Virginia, Parlato Marica, Palma Fabio, Cesarano Aniello, Amoruso Clelia, Buonerba Anna.

PEOPLE BOSCOREALE: Borrelli Rosa, Francesca detta Rosi, Branca Emilio detto Gio, Danzi Giuseppe, De Falco Adriana, Federico Raffaele, Fiorucci Luisa detta Lu, Giugliano Ferdinando, Grillo Concetta, Marano Letizia, Marrazzo Carmine detto Carmine detto Mino, Merolla Francesco, Paduano Maria, Spano Rosa, Pescetto Nicola, Serino Valeria, Vignone Francesco.

MOVIMENTO CINQUE STELLE: Giordano Raffaele, Acanfora Pasquale, Amato Filomena, Bruno Gaetano detto Bruno, Cammarota Cario Vittorio, Del Sorbo Raffaele, Di Prisco Angelo, Lavano Salvatore, Mazzini Elena Maria, Nocerino Maria Teresa, Nunziato Stefania, Scala Raffaele, Tenda Ciro, Vitulano Anna, Zin Nadia.

UNITI PER BOSCOREALE: Aiello Vincenzo, Ardizio Danilo, Ardizio Giuseppina detta Giusy, Bello Antonio, Buffone Luigi, Celentano Salvatore, Ciaravola Bernardo, Conforti Daniela, De Rosa Giuseppe, Feliciello Vito, Malacario Angela, Mazzarino Bianca, Montevero Carmela, Sella Domenico detto Mimmo, Sodano Carmine, Sannino Aurora.

PDP – PROPOSTA DEMOCRATICA POPOLARE: de Falco Mariacristina, Panariello Antonio, Cirillo Ciro, Maddaloni Annarita detta Sara Caffè, Borsino Domenico, Marigliano Walter, Carillo Mauro, Casciello Vincenzo, Gallo Aniello, Vitiello Ciro, Severino Concetta, Russo Mariarosaria, Porpora Giuseppe, D’Antò Mario Pompei, Vastelli Rosanna, Cesarano Francesca.

PROGETTO PER BOSCOREALE: Amaro Adamo, D’Aquino Francesco, De Falco Raffaele, De Martino Immacolata, Del Sorbo Serena, Ferrigno Marianna, Garofalo Pasquale, Matrone Anna, Matrone Luca, Miccio Liberata, Scafuri Giusy, Sodano Vito, Visciano Viviana, Vitelli Giovanna, Di Casola Ambrogio, Cirillo Caterina.

BOSCOREALE NEL CUORE: Acanfora Nunzia, Aliberti Luigi, Amoruso Virginia Maria, Aquino Anna, Cirillo Pasquale, D’Auria Mariarosaria, Di Gerolamo Carla, De Maldè Tiziana, Di Casola Vincenza, Iovine Mariapia, Langella Gennaro, Marano Olimpia, Nappi Adolfo, Panariello Maria, Paduano Raffaele, Vaiano Michele.

Ivan Di Napoli