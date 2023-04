Saranno tre i candidati che si sfideranno alle prossime Elezioni Amministrative a Pomigliano d’Arco: tredici le liste presentate. Le urne saranno saranno aperte il 14 e il 15 maggio per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco che indosserà la fascia tricolore. Dopo la débâcle della coalizione del centrosinistra, che si è divisa a causa del mancato accordo tra le parti sul nome di sintesi del candidato a sindaco, Rinascita uno dei fautori della coalizione, ha deciso di “staccarsi” e di correre da sola. Proponendo come candidando il giovane Vito Fiacco (in Esposito) detto Fender.

Membro del gruppo Rinascita Fender, classe ’98, è prossimo alla laurea in Giurisprudenza ed ha mostrato da sempre nella sua partecipazione attiva con il partito alla vita politica cittadina, una predisposizione per il Diritto internazionale e costituzionale.

Elezioni a Pomigliano d’Arco, tre i candidati alla fascia di sindaco: “Esclusa la lista Europa Verde”

Marco Iasevoli, giornalista 43enne, responsabile diocesano e nazionale di Azione Cattolica, inizialmente era stato designato dal M5s come possibile candidato della coalizione di centrosinistra. Ma la quasi “imposizione” dei pentastellati non ha unito le forze politiche di sinistra per cui Iasevoli ha deciso di concorrere per la fascia tricolore da solo con la lista Per le Persone e la Comunità. Mentre il M5s e il Pd sono rimasti fuori dalla competizione.

Raffaele Russo detto Lello, 83 anni, primario in pensione, Senatore della Repubblica per l’XI legislatura e sindaco di Pomigliano per ben sei mandat9 è il candidato della coalizione Riformista che abbraccia ben 11 liste: 1799, Il cittadino, Pomigliano 2020, I riformisti, Psi, Oblò, Forza Pomigliano, Idee e movimento, Area Moderata, Quartieri al centro, Fare Democratico.

Il caso di Europa Verde

La lista Europa Verde che avrebbe partecipato con il candidato sindaco Salvatore Cioffi, 51 anni, già presidente del consiglio dell’uscente amministrazione, ex pentastellato, per decisione della commissione elettorale, non sarà ammessa alla tornata elettorale.

Di seguito alleghiamo le liste con i nomi di tutti i candidati e delle liste che si contenderanno la casa comunale nel prossimo mese di maggio,

Lista Rinascita

Candidato sindaco: Vito Fiacco Fender

Mercogliano Carla, Avilio Antonio; Di Pasquale Raffaele; Ceglia Consiglia; Ciriello Anna; De Cicco Domenico; Di Dato Ferdinand; Di Marzo Salvatore; Di Napoli Annamaria; Esposito Antonio; Esposito Vincenzo; Ferro Gennaro; Gianniello Consiglia; Grande Serena; Guadagni Carmine: Iasevoli Vincenza (Enza): La Marca Maria; Lopez Vincenza; Melito Marco; Mondola Anna; Pugliese Giuseppina (Pina); Renzi Gianluigi; Toscano Rossella; Toscano Salvatore

Candidato sindaco: Marco Iasevoli

Per le Persone e la Comunità

Iasevoli Tommasino; Belcastro Cira; Coppola Pasquale; Feliciotti Mariarosaria; De Santis Fabio; Franco Rosalia Teresa; Irace Giuseppe; Orlando Federica; Lordi Alberto; Orlandino Laura:Marino Luigi; Palmese Angela Maria Grazia; Palumbo Simone; Pellegrino Anna; Polise Salvatore; Rea Maria Cristina Ludovica; Porzio Lorenzo; Romano Clelia; Vriale Gianluca; Zavarone Maria Chiara

Candidato sindaco: Raffaele Russo

Millesettecento99: Alfuso Teresa; Antignani Chiara; Cantone Giuseppe; Caprioli Vincenzo; Casalino Giovanni; Ciccarelli Alessia; Cozzolino Angelo; De Cicco Mattia; De Falco Giuseppe; De Falco Giovanna; Di Donato Gaspare; D’Onofrio Vincenzo (Enzo); Guarino Giuseppina; La Gatta Giulia; Rea Antonio; Romano Domenico (Mimmo); Russo Marika; Siesto Serena; Siniscalchi Antonietta (Antonella); Sodano Feliciana; Tartari Mariagrazia Ida; Tranchese Pasquale; Velotti Davide; Verde Celine

Pomigliano 2020: Manna Marianna; Baratto Claudia; Carretta Francesco; Cennamo Raffaele; Ciccarelli Pasquale; Corona Maria Alberto; D’auria Mariangela; D’onofrio Nello; Damasco Luigi; De Falco Massimiliano; Di Marzo Domenico; Di Mauro Marianna; Gammella Gioacchino; Iorio Giuseppe; Magro Antonio; Mastroianni Antonio; Oratino Teresa; Romano Nunzio; Romanzi Erika; Russo Rita; Santamaria Stefania; Sgambati Vincenzo; Vanzanella Anna

Oblò per Pomigliano: Autiero Maddalena; Cerbone Davide; Cimminella Noemi; Citarelli Anna Ilaria; De Falco Giovanni; Di Leo Riccardo; Errichiello Davide; Esposito Salvatore; Gotti Federico; Granata Giuseppe; Hutter Viviana; Iengo Augusto; Ilardi Valentina; Iovane Lorenzo; La Gatta Annamaria; Mammoliti Stefania; Manna Giovanni; Mauriello Maria Chiara; Minieri Carla; Ristaldi Marianna; Scott Concetta; Simone Filippo; Venditti Annamaria; Zanfardino Ludovica

Partito socialista italiano: Toscano Francesco; Romano Salvatore; Seneca Sebastiano; Iovine Raffaella; Savella Luisa; Perrella Ida; Basile Martina; Leone Pasqual; Romano Alba; Manna Francesco;Nirchi Claudio; Guadagni Vincenza; Villano Alessandro; Capone Felice; Colella Claudio; Di Marzo Luca Antonio;Marciano Gianluca; Perna Simone;; Cozzolino Francesca Pia; Ventrone Aniello; Perrotta Carmela; Gesuele Giuseppe Augusto; Ausiello Alessandro; Esposito Mario

Quartieri al Centro: Angiolino Franesco; Aprea Giuseppe; Calabrese Cristina; Esposito Maria; Esposito Rosaria; Falco Angela; Giovenco Maria Teresa; Iaquinandi Fiorina; La Gatta Salvatore; Leone Rosita; Maglione Armando; Nava Flora (Floriana); Palmese Antonio; Panico Mauro;; Panico Pasquale; Peluso Vincenzo; Pulcrano Luigi; Ramaglia Domenico; Romano Domenico (Mimmo); Rubino Antonio; Ruocco Roberto; Spiezia Claudio;Toscano Maria Rosaria

Il Cittadino: Coppola Salvatore (Salvio); De Falco Giacomo; Acerra Rosa Rita (Rosa); Aliberti Luigi; Aperuta Salvatore; Cesarino Stella; Coppola Annunziata (Nunzia); Del Negro Carmela; Di Maio Maria; Gaito Mara; Galluccio Gaetana; Iasevoli Maria; Marchese Pietro Nicola; Mele Giusi; Micera Katia Roberta; Napolitano Nunzio; Passariello Maria; Ponticelli Alessandro;Russo Carmela (Lina); Santacroce Valentina; Salierno Luciano; Scapicchio Roberta; Spedaliere Carmela (Lina); Terracciano Roberta

Fare Democratico: Covone Teresa; Criscuolo Nello; D’aniello Mariantonietta; De Cesare Antonio; Del Balzo Antonietta; Di Martino Luigi; Figalli Matteo; Forte Antonio; Garofalo Mariarosaria; Milo Gennaro; Mosca Carmela (Carmen); Palmese Stefano Carmine; Panico Salvatore; Pone Daniela; Romano Vincenzo; Sbrescia Maria; Sodano Rosario; Sparano Adele; Toscano Lorenzo; Veneruso Gianmarco; Violante Vin Vitale Salvatore Ciro; Vitiello Luisa; Volpe Mario

I Riformisti: Russo Giovanni; Chiauzzi Rossella; De Falco Caterina; Di Fiore Assunta;Di Sarno Sara;; Elviri Roberta; Genzano Rosaria; La Gatta Domenico; Manna Grazia; Mocerino Giovanni; Nacar Manuel; Napolitano Elisabetta; Panico Carmine; Parisi Sabrina; Perongini Antonietta; Sciopero Giuseppina; Scoppettone Stefania; Sodano Anna Maria; Sodano Antonio; Toscano Carmine Antonio; Viscardi Maddalena; Panico Carmela

Idee e Movimento: Aruta Giuseppina; Barone Mariagrazia; Capone Giuseppe; Celardo Dario; Cervone Carmela; Cocciolo Gianluca; Colombrino Leonilde; Cuorvo Pasqualina; D’Alpino Annalisa; Di Maio Letizia; Di Marzo Anna Maria; Esposito Michele; Fornaro Ida; Leone Domenico; Maietta Aldo; Marciano Domenico; Marinelli Francesca; Minichino Luigi; Monaci Nazzaro; Ortega De Luna Carmela; Penna Giuseppina; Porritiello Maria; Romano Luigi; Romano Elvira

Area Moderata: Caiazzo Maurizio; D’Agostino Salvatore; Borrelli Guido; Caliendo Marco; Capasso Francesca; Cleopatra Maria; Conti Maria; Costanzo Luisa; Covelli Alessia; De Cicco Francesco; De Cicco Patrizia; De Filippo Littoria; D’Onofrio Raffaele; Esposito Salvatore; Fierro Giovanni; Lanzetta Carmela; Mancini Margherita; Mazza Giovanna; Monda Alfredo; Paparo Carmela; Rende Immacolata;Testa Chiara; Testa Maria Rosaria; Zoppoli Maria Aurora

Forza Pomigliano: Antignani Francesca; Beneduce Eleonora; Beneduce Giuseppina (Giusy); Bloisi Ruggiero Rosa (Simona); Buonincontri Raffaella; Castaldo Rosa; Ciccarelli Vincenzo; Costa Francesco; Esposito Giovanni (Giannino); Maione Carla; Melluso Domenico; Montanino Giuseppe; Pisani Ilenia; Pollio Morena; Romano Antonio (Salvatore); Sgammato Giovanni; Stompanato Luisa (Gina); Vallefuoco Raffaella; Panico Luigi; Panico Ferdinando Michele; Lombardi Assunta.

Cinzia Porcaro