È sfida a due nella cittadina costiera di Sant’Agnello per la conquista della fascia tricolore. Il 14 e 15 maggio prossimo si sfideranno nelle urne Antonio Coppola (medico cardiologo, a capo della civica Sant’Agnello Autentica) e Giuseppe Coppola (commercialista esponente della maggioranza uscente, che guiderà la lista Sant’Agnello Prima di Tutto).

Elezioni a Sant’Agnello, sfida a due per la cosa a sindaco: sarà Coppola contro Coppola

Proprio quest’ultima civica fu ideata dal sindaco uscente Piergiorgio Sagristani, non più ricandidabile a sindaco in quanto al suo secondo mandato consecutivo. Nessuno spazio per una terza lista, il Movimento 5 Stelle non sarà della contesa elettorale. Fra i candidati al consiglio comunale colpisce la presenza di Salvatore Caputo, dato per molti candidato sindaco; il ritorno di Pasquale Esposito e la presenza dell’ex comandante dei carabinieri di Sorrento Mariniello.

Sagristani non si è candidato, ma sarà sicuramente in prima linea, per lui probabile un posto in giunta come assessore in caso di vittoria. Una battaglia che si preannuncia molto incerta e che infiammerà le quattro settimane di campagna elettorale.