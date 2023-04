Juve Stabia, è sconfitta contro l’ACR Messina 1-0 il risultato

La Juve Stabia perde al Franco Scoglio contro l’ACR Messina per 1-0 con rete di Ferrini nella ripresa. La Juve Stabia con questa sconfitta resta a 45 punti ed è comunque salva, mentre si attende l’ultima partita contro l’Audace Cerignola al Menti per coltivare residue speranze di entrare nei play off.

In questa partita il Messina si è giocato il turno per tutto per cercare di centrare la salvezza diretta ed ha centrato l’obiettivo della vittoria dopo un match vibrante ed emozionante. Nel primo tempo il Messina ha condotto la partita ed è andato vicino al gol, poi realizzato nella ripresa. La Juve Stabia ha cercato di reagire, ha costruito alcune buone palle gol, vanificate dagli interventi dell’ottimo Lewandoski, portiere di casa. Alla fine dei giochi la vittoria è stata meritata per la squadra locale che ha avuto impeto ed ardore per cogliere l’obiettivo.

La partita

L’ACR Messina con il 4-2-3-1 con Perez in attacco, supportato dal tridente formato da Kragl, I .Balde e Ragusa. Juve Stabia con il 4-3-3 in formazione rimaneggiata per le assenze di Altobelli, Scaccabarozzi e Pandolfi squalificati. Out per infortunio Volpe, Guarracino, Bentivegna, Moreschini, Peluso. Il secondo portiere Russo non convocato.

L’ACR Messina parte forte: al 5’ Perez ci prova dal limite ma la sua conclusione si spegne di poco a lato. Al 10’ Messina vicino al gol: gran parata di Barosi su tiro insidioso di I.Balde dal limite dell’area. La Juve Stabia risponde al 21’ con un tiro di Rosa dalla distanza deviato da Lewandowski. La Juve Stabia prova ad impensierire il Messina: al 27’ il portiere dei locali sventa un colpo di testa di Zigoni su assist di Mignanelli. Su finale di primo tempo al 43’ Zigoni se ne va in contropiede, la sua conclusione viene respinta da Lewandoski sventando la minaccia per l’ACR Messina. Prima dello scadere della prima frazione, viene annullato al Messina un gol di Kragl per offside. Il primo tempo termina sullo 0-0.

La ripresa di gioco

A inizio ripresa passa in vantaggio l’ACR Messina: al 6’ cross in area da punizione da destra e il difensore Ferrini irrompe in mischia, indirizzando la sfera in porta e battendo Barosi.La squadra di casa continua ad attaccare e al 13’ Perez conclude di poco fuori dopo una bella ma novra. Al 14’ break Juve Stabia con Gerbo, sfortunata la sua conclusione in area peloritana. Al 23’ Zuppel impegna Barosi che si disimpegna bene. Al 26’ incursione Juve Stabia con Zigoni con colpo di testa fuori. Al 36’ ci prova Ricci con il bel tiro dopo azione manovrata della Juve Stabia e Lewandoski sventa la minaccia. Forcing finale della Juve Stabia con Lewandoski che para su bel tiro di Silipo. Il finale è vibrante: il Messina sfiora la rete con Perez con parata di Barosi. Il match finisce cosi con la vittoria dei locali per 1-0.

Tabellino

Messina (4-2-3-1): Lewandowski 7; Berto 6, H. Balde 6 (17’ st Ferrara 6), Ferrini 7, Versienti 6; Mallamo 6 (1’ st Fofana 6), Fiorani 6; Kragl 7, I.Balde 6 (1’ st Zuppel 6.5), Ragusa sv (26’ pt Ortisi 6); Perez 6.5. All. Raciti 6.5.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6.5; Maggioni 5.5 (27’ st Silipo 6.5), Cinaglia 6 (1’ st Vimercati 5.5), Caldore 5.5, Dell’Orfanello 5.5; Gerbo 5.5, Berardocco 5, Ricci 5.5 (40’ st Carbone sv); Rosa 5.5 (9’ st D’Agostino 6), Zigoni 6, Mignanelli 5.5. All. Novellino 5.5.

Arbitro: Fiero di Pistoia 6. Marcatori: 6’ st Ferrini (AM). Espulso: 53’ st Berardocco (JS). Ammoniti: Mallamo (AM), Vimercati (JS), Caldore (JS), Versienti (AM). Note:spettatori circa 2.000. angoli 3-2. Recupero 3’pt-8’st.

Domenico Ferraro