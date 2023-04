Le due figlie sono al Bambin Gesù solo per dei controlli. L'auto del calciatore ha invece riportato notevoli danni. Completamente distrutta la parte anteriore del Suv

Paura stamattina per il capitano della Lazio Ciro Immobile, che si è scontrato con la sua “Jeep” a Ponte Matteotti a Roma, non lontano dallo stadio Olimpico, con il tram numero 19. È successo poco dopo le 8 di mattina.

Terribile incidente per il bomber Ciro Immobile in auto con le figlie: “Bambine illese, una frattura per l’attaccante”

L’incidente che ha visto coinvolto il giocatore della Lazio Ciro Immobile, che si è scontrato con la sua Jeep a Ponte Matteotti a Roma con il tram numero 19, ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del tram, accompagnati al Policlinico Agostino Gemelli per accertamenti. Le due figlie sono al Bambin Gesù solo per dei controlli. L’auto del calciatore ha invece riportato notevoli danni. Completamente distrutta la parte anteriore del Suv e nello scontro sono esplosi gli airbag del veicolo.

“Trauma distorsivo della colonna vertebrale”

“Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra”: è questa la diagnosi per Ciro Immobile, dopo l’incidente stradale che lo ha coinvolto stamattina. Le condizioni del centravanti, si legge sul sito della Lazio, sono al momento buone. “Il calciatore”, prosegue il comunicato, “rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs in Roma”.