“A 160 km orari sulle strade di Anacapri”: gara clandestina in moto sui social, l’intervento dei carabinieri

In moto a 160 km orari sulle strade di Anacapri. Una gara motociclistica clandestina ripresa in un video poi diffuso su un noto social network.

Protagonisti della bravata quattro giovani, tutti residenti sull’isola, maggiorenni e incensurati, identificati dai carabinieri della stazione di Anacapri e dagli agenti della polizia municipale che hanno subito avviato accertamenti dopo la diffusione del video.

I militari hanno appurato che le immagini riguardavano un evento avvenuto in località faro di Punta Carena e via Nuova del faro. Nel video in questione viene ripresa la velocità dei mezzi che raggiunge i 160 chilometri orari. I due conducenti delle moto sono stati sanzionati.