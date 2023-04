È davvero una bella storia a lieto fine quella che raccontiamo oggi: un cane Fox Terrier viene salvato nel cuore della città di Napoli da un uomo che con coraggio lo solleva dal costone più esterno di un palazzo storico e lo ripone all’interno del terrazzo dal quale il piccolo animale si era inizialmente allontanato.

Cane salvato a Napoli dal costone di un palazzo storico: gli applausi dei passanti

Non conosciamo il nome del signore che è salito sulle balconate del palazzo (al secondo piano) e che ha salvato il cucciolo afferrandolo per il collare poco prima che potesse succedere un evento tragico, ma è certo che il suo intervento ha messo in sicurezza il cane in via definitiva.

Nel video che abbiamo ripreso infatti si vede chiaramente il Fox Terrier molto spaventato che va avanti e indietro, a piccoli passi, proprio sulla parte più esterna dal grosso palazzo che si trova in direzione di Capodimonte, sulla via Santa Teresa degli Scalzi ed il corso Amedeo di Savoia Duca D’Aosta, nei pressi del Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Galleria Principe.

L’intervento del “salvatore” è stato tempestivo e definitivo

Il cagnolino quindi si sposta con le zampette sull’area che ha a disposizione, mentre il suo compagno, un altro Fox Terrier, è appollaiato sul muretto della balconata e abbaia a più non posso, correndo avanti e indietro, per farsi sentire dai passanti e dai residenti all’interno del palazzo.

Così sono arrivate un gruppo di persone che si sono organizzate raccogliendo una grossa coperta rossa e, posizionandosi sotto al palazzo, proprio perpendicolarmente a dove si trovava il cane, hanno atteso il susseguirsi degli eventi. Sono poi giunti in loco anche alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Napoli. Ma l’intervento del “salvatore” è stato tempestivo e definitivo, tra le espressioni di gioia dei passanti.

Andrea Ippolito