Due facce note per la fascia tricolore ad Ottaviano – TUTTE LE LISTE

Per la carica di Sindaco ad Ottaviano si sfidano due candidati: si tratta di Biagio Simonetti, già consigliere comunale, presidente del consiglio comunale ed assessore, e Ferdinando (Nando) Federico, anch’egli eletto più volte consigliere e delegato alle politiche sociali. Entrambi provenienti dalla scorsa amministrazione guidata dall’ex sindaco Luca Capasso.

Simonetti schiera sette liste, tra simboli di partito e civiche: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Biagio Simonetti Sindaco per Ottaviano, Direzione Futuro, 80044, Uniti per Ottaviano, Apertamente Ottaviano.

Federico, invece, corre con sole civiche: Il bene in Comune, Ottaviano Azzurra, Leali & Uniti per Ottaviano, Noi per Ottaviano, Ottaviano sul serio.

In entrambi gli schieramenti si ritrovano “pezzi” della maggioranza uscente, così come dell’opposizione, e anche assenze “pesanti”. Simonetti sottolinea che il programma della sua coalizione mette al primo posto la concretezza, le cose da fare e i progetti veri. Federico, invece, punta sul progetto civico e si dice pronto a dar vita a un rinnovato progetto che coinvolga ogni forza attiva della comunità.

Con un solo mese di campagna elettorale, i candidati sono già impegnati a confrontarsi con i cittadini e le cittadine, a dialogare e a presentare le loro proposte. Simonetti afferma che l’avventura comincia giorno per giorno, mentre Federico si dichiara al servizio del paese e dei concittadini.

La corsa alla carica di sindaco di Ottaviano si presenta come una sfida avvincente tra due candidati provenienti dalla scorsa amministrazione. La campagna elettorale è appena iniziata e i cittadini avranno modo di confrontarsi con i candidati e di scegliere il loro futuro sindaco il 14 e il 15 maggio.

Tutte le liste e i candidati

Candidato sindaco Biagio Simonetti

Biagio Simonetti Sindaco per Ottaviano

Ardizio Domenico Savio

Bifulco Michele

Crispo Gennaro

D’Agostino Alessandra

D’Alessandro Armando

Fabbrocile Rossella

Franzese Consiglia

Franzese Rosa

Gentile Melania

Invito Giovanna

Iovino Vincenzo

Marcarelli Gustavo

Napolitano Antonio

Prisco Paola

Saviano Anna (Fiorella)

Tuccillo Francesco

Direzione Futuro

Alterio Angelo

Annunziata Anna

Carbone Alessandro

Catapano Rosa

Ciniglio Carmela (Carmen)

Cozzolino Roberta (Giordano)

De Simone Francesco

Florio Nella

Franzese Lucia

Massa Luigi

Prisco Pasquale (Pakito)

Ragosta Carmela

Rega Biagio

Salomone Alessandro

Saviano Brigida

Torrà Maddalena (Milena)

80044

Esposito Alaia Alessia

Annunziata Raffaele

Annunziata Speranza

D’Amora Salvatore

De Gennaro Domenico

Fikri Antonietta

Giannuzzi Cosimo

Ilardi Emilia

Iovino Maria (Consiglia)

Minichini Vincenzo

Miranda Imi

Molino Annarita

Provenzano Giuseppe

Silva Cosimo

Ugliano Francesco

Ventura Barbara

Fratelli d’Italia

Aliperti Carmela

Ambrosio Allegra

Ambrosio Daria

Ammirati Emanuele

Annunziata Antonio

Annunziata Concetta (Tina)

Arpaia Giovanna

Arpaia Mario

Attratto Ivan

Avino Francesca

De Luca Gianluigi

Gammone Francesca

Pisacane Umberto

Ragosta Luca

Scognamiglio Luigi

Zanzurro Paolo

Uniti per Ottaviano

Caldarelli Vincenzo

Picariello Elena

Annunziata Arcangelo

Colacurcio Rossella

Nappi Alberto

Baselice Ilario

Fiorinelli Ciro

Cinque Giovanna

La Marca Antonietta

Cutolo Raffaele

La Pietra Santolo

Magliuolo Valentina

Monterossi Vincenzo

Alaia Giuseppe

Taurone Felice

Tufano Roberta

Forza Italia

Massa Maddalena

Marigliano Giorgio

Miranda Valentina

Prisco Maria

Caifa Michele

Ambrosio Felice

Carbone Angela

Franzese Anna (Franca)

Tortora Claudia

Cassese Annalisa

Tetto Marco

Rossi Paola

Coppola Giuseppe

Vollaro Gianluigi

Giovazzini Valeria

La Manna Nunzia

ApertaMente Ottaviano

Pisanti Lorenzo

Nappo Virginia

Annunziata Raffaele

Malandrino Flavia

Sessa Emanuele

Visone Tiziana

Iervolino Nicola

Prisco Raffaella

Catapano Aniello

Pezone Maria

Franzese Francesco

Nunziata Anna Carmela

Pizzo Gerardo

Marino Aniello

Massa Ferdinando

Scudieri Emanuele Pio

Candidato sindaco Nando Federico

Il bene in Comune

Miranda Vincenzo

Annunziata Roberto

Annunziata Alessia

Aprile Giuseppe

Balsamo Carlo

D’Avino Vincenza

Fabbrocile Francesca

Federico Maria Luisa

Ferrara Chiara

Franzese Agostino

La Marca Lucia

Liguori Domenico

Salierno Giuseppa

Saviano Maria Rosaria

Siano Fabio Maria

Tufano Maddalena

Ottaviano Azzurra

Aliperti Marianna

Annunziata Alfonso

Luongo Vincenzo

Caccavale Fabio

Cutolo Elio

D’Alessandro Maria Rosaria

Esposito Alaia Giovanni

Franzese Graziella

Giugliano Francesco

Iervolino Pasquale

La Marca Francesco

Pagano Augusto

Patricola Antonia

Tranchese Lucia

Tufano Giovanna

Leali & Uniti per Ottaviano

Ambrosio Antonio

Annunziata Francesco

Boccardo Luigi

Catalano Enzo

Ciccarelli Alessio

Ciniglio Eliana Carla

Cutolo Giuseppe

Ferraro Alessandro

Franzese Arcangelo

Guadagno Maria

Iovino Paolo

La Marca Giuseppina

Massa Maria Giovanna

Ranieri Francesca

Sciesa Lucia

Visone Giampaolo

Noi per Ottaviano

Nocerino Pietro

Ambrosio Emanuele

Annunziata Raffaele

Auriemma Francesca

Caliendo Francesco

Casoria Giuseppe Ciro

Cutolo Raffaela

Franzese Maria Rosaria

Iervolino Sidera

La Marca Annarosa

De Martino Cristian

Marinaccio Ciro

Mauro Giuliana

Porta Mario

Scognamiglio Valerio

Sessa Saverio

Ottaviano sul serio

Picariello Felice

Romano Anna (Anni)

Giordano Mariarosaria

Iervolino Luigi

Avino Maria Rosaria

Gargiulo Federica

Franzese Michele Ciro

Romano Sebastiano (Seba)

Franzese Rachele

Abagnale Aniello (Nello)

Bonavita Ciro

Ambrosio Antonio

D’Avino Gennaro

De Falco Emiddio

Lanza Ruggiero

Prisco Elisa