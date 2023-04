E’ record di ultracentenari in Italia: numero triplicato

I centenari in Italia sono una popolazione in aumento, a dirlo è l’ISTAT, ma nella nostra Nazione non mancano gli ultracentenari, cioè quelle persone che hanno superato abbondantemente i 100 anni di età, che nel corso degli ultimi 20 anni ha avuto un incremento di 15mila unità, quindi è triplicato.

L’Istituto Nazionale di Statistica si sta occupando, sin dall’anno 2008, di rilevare e di analizzare anche la popolazione residente di 105 anni e più. L’ente quindi fornisce una contabilità di tutti quegli individui che raggiungono una soglia di età particolarmente elevata, inserendo i dati nell’archivio dei semi-supercentenari (individui che hanno raggiunto e superato i 105 anni di età) e supercentenari (individui che hanno raggiunto e superato i 110 anni di età).

C’è anche da dire che – come scrive l’ISTAT – a differenza delle altre fasce di età di popolazione anziana, per la popolazione di 105 anni e più non si è registrata una crescita dei decessi nel corso dell’anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 (il 2020). Inoltre, all’interno del Report del 23 giungo 2022, si afferma anche che “la popolazione di 105 anni e più è una popolazione geneticamente selezionata, più resistente”, poi che quasi 9 persone su 10 vivono ‘protetti’ in famiglia, mentre il 12% risiede in una convivenza.

In un altro Report, quello del 23 aprile 2023, l’ISTAT, oltre al calo demografico della popolazione ed al crollo della natalità (leggi: Natalità al minimo storico in Italia), parla anche delle persone con almeno 65 anni di età, oltreché degli ultracentenari, affermando che il numero di questi ultimi è addirittura triplicato.

Un individuo su quattro ha almeno 65 anni. Ultracentenari triplicati

Negli ultimi tre anni nel nostro Paese sono decedute oltre 2 milioni e 150mila persone, di queste il 90% erano ultrasessantacinquenni (over 65), nonostante ciò però l’età media della popolazione è passata da 45,7 anni a 46,4 anni, facendo proseguire così il processo di invecchiamento della popolazione. Ad inizio 2023 gli over 65 in Italia sono 14 milioni 177mila (il 24,1% della popolazione totale. L’anno precedente era il 23,8%). Gli ultraottantenni (over 80) sono invece 4 milioni 530mila (il 7,7% della popolazione totale. Erano il 7,6% nel 2022). La popolazione che diminuisce è paradossalmente quella più giovane: i cittadini dai 15 ai 64 anni scendono da 37 milioni 489mila (63,5%) a 37 milioni 339mila (63,4%), i ragazzi fino a 14 anni di età passano da 7 milioni 490mila (12,7%) a 7 milioni 334mila (12,5%).

Quanti sono gli ultracentenari

Il più alto livello storico degli ultracentenari raggiunge nel 2022 le 22mila unità (oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente). Ma il numero che sbalordisce è quello che si definisce nel corso degli ultimi 20 anni, si parla infatti di un incremento di 15mila unità. Il numero di ultracentenari è di fatto triplicato, perché viene superato il quinquennio che va dall’anno 2015 all’anno 2019.

Sempre nel Report del 23 giugno 2022 (se vogliamo prenderlo come riferimento per verificare la situazione dei dati al 2021) l’ISTAT scriveva che: