Le elezioni comunali a Quarto si terranno il 14 e il 15 maggio e vedono la partecipazione di cinque candidati a sindaco, sei partiti e undici liste civiche. In totale, ci sono 389 aspiranti consiglieri al via della competizione elettorale. L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni è capolista della civica Quarto Rinasce a supporto di Massimo Carandente Giarrusso, che si presenta con una coalizione civica composta anche da Protagonismo Sociale e Avanti Quarto. Giarrusso è già stato sindaco di Quarto, sciolto nel 2013 per infiltrazione camorristica ed escluso nel 2018 in quanto “incandidabile”, ma ci riprova ora dopo cinque anni e dopo l’ok incassato dalla Prefettura.

Elezioni a Quarto: cinque candidati a sindaco, la corsa dei candidati indipendenti

Il sindaco uscente Antonio Sabino è sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra composta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Europa Verde, dalla civica Un’altra città che fa capo a Davide Secone, dal movimento Free Quarto e dalle liste Insieme Sabino sindaco e Quarto Libera. Tre partiti e tre civiche sostengono la sua candidatura.

Il centrodestra sostiene l’ex vicesindaco della Giunta-Sabino, Giuseppe Martusciello, con una coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la civica “Movimento Flegreo”. La coalizione ha ottenuto il sostegno della Lega di Salvini alle scorse elezioni regionali, ma ha perso quello del partito di Giorgia Meloni, che ha scelto di sostenere la candidatura di Martusciello.

Decisivo il ruolo dell’ex sindaco Rosa Capuozzo

La consigliere comunale uscente Rosa Capuozzo, che nel 2015 è stata la prima donna sindaco del Movimento 5 Stelle in Campania, si presenta con una coalizione civica composta da Sos Quarto, Coraggio Quarto e Ora Quarto Flegreo. Il consigliere uscente Giovanni Santoro ha invece il sostegno di una sola civica, Lista Santoro. Alle elezioni comunali di Quarto, sono presenti quasi tutti i simboli dei partiti nazionali, ad eccezione di quelli di centro come Italia Viva, Azione e Udc.

Le elezioni comunali a Quarto si preannunciano come una competizione elettorale avvincente, con cinque candidati a sindaco e diverse coalizioni e liste civiche in campo. Dopo le turbolenze delle scorse settimane, i fronti del centrodestra e del centrosinistra si sono compattati, ma la presenza di candidati indipendenti come Rosa Capuozzo e Giovanni Santoro potrebbe incidere sul risultato finale.