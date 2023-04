I giovani atleti della Waterpolo Napoli Lions allo stadio Maradona con EuTylia, un premio per l’impegno e un’occasione per rafforzare lo spirito di squadra. Positività, passione, e sana competizione, questi i valori, tipici dello sport, che caratterizzano le squadre vincenti, come il Napoli capolista, che ha affrontato sabato 15 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona l’Hellas Verona, sua storica antagonista. Nonostante il risultato non sia stato quello sperato, il calore dei tifosi e il rientro di Osimhen, uno dei giocatori più talentuosi del campionato, infondono alla squadra la giusta carica per arrivare al meritato traguardo, che ormai è sempre più vicino.

È proprio grazie a questi valori, uniti ad impegno nel sociale, sostegno per i più deboli e la voglia di raggiungere grandi obiettivi, che è nata la partnership tra la Waterpolo Napoli Lions, associazione di nuoto e pallanuoto maschile e femminile ed EuTylia, marchio dell’azienda farmaceutica E. Vitalgroup.

Per la Waterpolo Napoli Lions una squadra di pallanuoto promossa in A2 ed una in B

Così come il team di Spalletti, la Waterpolo Napoli Lions sta raggiungendo grandi risultati in ambito sportivo, forti di una squadra femminile di pallanuoto che è stata promossa in A2 e di una maschile promossa in B.

Per premiare l’impegno di questi giovani atleti e per rafforzare ancor di più lo spirito di squadra e la sinergia che contraddistingue l’unione tra le due realtà partenopee, EuTylia, con il suo Amministratore Delegato, Vito Esposito, ha deciso di portare allo stadio cinque dei ragazzi, che tanta soddisfazione stanno dando all’associazione e alla città, per vedere la partita Napoli-Verona.

Il capitano Fabiana Anastasio, Chiara Foresta e Carolina Ioannou, in rappresentanza della squadra di pallanuoto femminile serie A2, Gennaro Mattiello e Giovanni Lanzetta, di quella maschile serie B, sono gli atleti Lions che hanno potuto assistere al match e tifare dal vivo la loro squadra del cuore. Ad accompagnarli, Simone Mulazzani, Vicepresidente della Waterpolo Napoli Lions, uno sportivo di grande esperienza e dal prestigioso palmares.

E. Vitalgroup, da sempre vicina al mondo sportivo e che per il quinto anno consecutivo ha confermato la sua collaborazione con la SSC Società Sportiva Calcio Napoli, si è specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti mirati al benessere degli atleti e di chi pratica attività sportive di qualsiasi livello, proponendo la linea EuTylia Sport, con l’integratore Magnesio e Potassio ed il Trauma Sport Spray ed EuTylia D3, la vitamina dei campioni, tutti prodotti di origine naturale, efficaci e sicuri.

Afferma Vito Esposito, AD di EuTylia

“Sono orgoglioso di essere stato al fianco di questo team vincente, in un’occasione che reputo importante, e di aver potuto condividere con questi ragazzi una passione forte come quella per il Napoli, la nostra squadra del cuore. Non solo per i loro indubbi meriti sportivi, che li hanno portati alla promozione, ma anche e soprattutto per la loro tenacia, il loro affiatamento e la loro dedizione, caratteristiche nelle quali ci rispecchiamo a pieno come azienda e che ci hanno spinto a puntare su questi giovani, il nostro futuro”.