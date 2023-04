Sabato 22 aprile sarà in scena al Teatro Gelsomino di Afragola, cazzimma&arraggia di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, spettacolo che racconta l’avventura di due “sciarmati dirigenti calcistici” che provano a scrivere la storia del calcio e di una città, acquistando il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

Al Teatro Gelsomino di Afragola, “cazzimma&arraggia” di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto

Si tratta del secondo spettacolo di drammaturgia di questa stagione, in scena al Teatro Gelsomino che si conferma location d’eccezione per eventi di primissimo ordine grazie alla caparbietà e determinazione di Gianluigi Osteri manager In scena la genesi di un sogno realizzato con furbizia, scaltrezza, “cazzimma”, e con ostinazione, impeto, “arraggia”., in scena al Teatro Gelsomino che si conferma location d’eccezione per eventi di primissimo ordine grazie alla caparbietà e determinazione di Gianluigi Osteri manager Gabbianella club events , che da sempre porta cultura ed arte ad Afragola.

Entusiasti di tale tappa anche i due coautori e coregisti Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto

“Periferia vuol dire parlare di una nostra epica moderna. Senza scomodare due scrittori contrapposti come Osvaldo Soriano e Jorge Luis Borges, pensiamo che ci siano delle narrazioni comuni, popolari e ormai appartenenti a un mondo che tra qualche anno perderemo definitivamente, specialmente nel mondo dello sport. Forse non perderemo l’incoscienza di giocare per strada a pallone, ma noi – per esempio – parliamo di un calcio che non esiste più, come di una periferia che non esiste più. Di quelle partite di domenica alle 15 e se andava bene qualche competizione di coppa infrasettimanale.

Proviamo a modo nostro a sostenere e raccontare un calcio popolare, fuori dagli schemi del capitalismo e lo stesso ci proviamo a farlo con il teatro. Non ci interessano i Cristiano Ronaldo o i Messi, siamo cresciuti tifando il Napoli il serie C e per questo raccontiamo storie di periferia, di panchinari e riserve, per questo teniamo a squadre come l’Union Berlin o il Napoli Femminile e qualsiasi gruppo di ragazzi che con 4 zaini ed un pallone giocano i tornei più belli al mondo”.

Il progetto è legato a doppio filo a Santo Diego, operazione di street art

all’intervista degli autori a Corrado Ferlaino, ex presidente del club partenopeo, al quale hanno chiesto dell’affare sportivo Cazzimma&arraggia,con coaching del drammaturgo Armando Pirozzi – due volte premio Ubu per il miglior testo –, si ispira, ex presidente del club partenopeo, al quale hanno chiesto dell’affare sportivo che ha regalato gioia e orgoglio ai tifosi azzurri , in una città in cui il gioco del calcio assume il valore di appartenenza identitaria e di memoria collettiva. Il progetto è legato a doppio filo a Santo Diego, operazione di street art che con degli stickers, prima divenuti santini e poi poster, ha invaso la città di Napoli. Con la stessa visione, cazzimma&arraggiaporta Santo Diego in teatro e Santo Diego porta cazzimma&arraggia in strada.

Barcellona 1984, da 59 giorni Totonno, ex capitano del Napoli, e il socio Dino, in scena Fulvio Sacco e Errico Liguori, sono chiusi in una stanza d’albergo impegnati nella snervante trattativa, aspettando la telefonata del Presidente Ferlaino da Napoli, che confermi che i soldi per concludere l’acquisto ci sono.

“Nella nostalgia di un passato che non abbiamo mai vissuto”

“Siamo nati dopo l’arrivo di Maradona, troppo piccoli per vedere Carmelo Bene, troppo non-nati per piangere Enrico Berlinguer, troppo piccoli per ricordarci la festa dello Scudetto, troppo assenti dalla vita per vedere in scena Eduardo o bere un drink con Lucio Amelio. Nella nostalgia di un passato che non abbiamo mai vissuto, nel lutto per il corpo dei miti, nell’ironia della sorte, noi ci troviamo a nostro agio.

Da tempo stavamo ragionando su una tematica precisa da portare in teatro: come si realizzano i sogni? E siamo partiti da qui, dal raccontare il più grande sogno di tutti i tempi, vincere sull’impossibile!”. Così Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto raccontano perché hanno scelto di riscrivere a modo loro la storia dell’arrivo di Maradona a Napoli, come pretesto per costruire un’epica commedia contemporanea, che tra battute fulminanti e arredi vintage, ci racconta di due scalcagnati dirigenti di una città in costante attesa di riscatto che portano a segno la realizzazione di un sogno collettivo.