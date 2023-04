A Vico Equense, la possibilità di fare un tuffo in mare sta diventando sempre più un lusso a causa delle tariffe di sosta approvate dalla giunta per le aree di Marina di Vico e Marina d’Aequa in vista della stagione estiva. Tali tariffe scoraggiano soprattutto i non residenti della città, che dovranno pagare 8 euro per lasciare la propria auto in sosta per una giornata al mare tra giugno e settembre. Questo prezzo sale a 10 euro per gli autoveicoli dotati di più di 5 posti. Tuttavia, i residenti di Vico Equense godono di uno sconto consistente durante i periodi di bassa stagione, ovvero dal primo aprile al 31 maggio e dal 10 settembre al 31 marzo, con un costo di 5 euro per le prime 6 ore di sosta per l’auto, ridotto a 3 euro per i residenti.

Vico Equense, un tuffo diventa un lusso: approvate le tariffe, “fino a 10 euro per la sosta”

La distinzione tra i residenti e i non residenti, in realtà, è in continuità con le scelte adottate da alcuni sindaci durante la pandemia, che vietarono l’accesso alle spiagge ai non residenti per salvaguardare la salute pubblica durante la fase acuta della diffusione del Covid-19. Tuttavia, a Vico Equense, dal divieto si è passati al salasso per chi intende recarsi in auto a Marina di Vico e Marina d’Aequa per godere dell’acqua cristallina dei luoghi paradisiaci.

Nel dettaglio, le tariffe approvate in giunta prevedono una tariffa unica di 3 euro per auto e moto per i residenti dal primo aprile al 31 maggio. Per i non residenti, i costi salgono a 5 euro per le auto e rimangono a 3 euro per le moto. Durante l’alta stagione, dal primo giugno al 10 settembre, le tariffe aumentano in base al numero di ore di sosta e alla distinzione tra le auto fino a 5 posti e quelle con più di 5 posti.

Una giornata al mare per una famiglia potrebbe costare circa 50 euro

Per le prime 6 ore, i residenti pagano 3 euro, poi un ulteriore euro per ogni ora successiva. Le auto con più di 5 posti pagano 5 euro per le prime 6 ore e un euro per ogni ora successiva. Per i motocicli, i residenti pagano un costo fisso di 3 euro per l’intera giornata, mentre i non residenti devono pagare 8 euro per le prime 6 ore di sosta (che salgono a 10 euro per le auto con più di 5 posti) e 2 euro per ogni ora successiva.

Da notare che a questi costi vanno aggiunti quelli per usufruire dei servizi offerti nei lidi, il che significa che una giornata al mare per una famiglia potrebbe costare circa 50 euro. Dopo le ore 19, la sosta di auto e moto costa 3 euro per i residenti e 5 euro per i non residenti.