È Rosa Gigante la 73enne trovata morta stamattina nella casa di via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, a Napoli: la donna è la madre di Donato De Caprio, salumiere e noto su Tik Tok per i video dei suoi panini “con mollica o senza” che lo hanno reso una star dei social con milioni di follower. Sul caso sono in corso le indagini da parte degli agenti della Questura di Napoli: al momento non si hanno altri dettagli se non che la donna è rimasta vittima di una morte violenta.

Donna uccisa in casa a Napoli: è la madre di Donato De Caprio, salumiere di Tik Tok

Rosa Gigante, la donna di 73 anni, trovata senza vita in via Vicinale Sant’Aniello nel quartiere napoletano di Pianura, sarebbe stata uccisa dopo una lite con un vicino per un posto auto. La donna è la mamma di Donato De Caprio, star di Tik Tok. Un salumiere della Pignasecca che ha coniato il motto “con mollica o senza” mentre prepara panini.

La 73enne aggredita senza pietà con un martello

Gli investigatori sarebbero già sulle tracce dell’aggressore. La squadra mobile di Napoli sta indagando sulla morte della donna di 73 anni il cui corpo è stato trovato in una casa di via vicinale Sant’Aniello a Pianura. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. A dare l’allarme i vicini. Da quanto si apprende la donna sarebbe stata uccisa con un martello, e una volta morta hanno provato a darle fuoco.