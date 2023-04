Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Villa Betania per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, dopo aver chiesto informazioni in merito ai tempi di attesa per un familiare arrivato in ospedale nel pomeriggio, aveva dato in escandescenze spingendola contro il muro; inoltre, lo stesso aveva colpito con dei calci la porta di ingresso dell’accettazione del presidio ospedaliero danneggiandola.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 48enne di San Giorgio a Cremano e l’hanno denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate.