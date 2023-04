La Grande Bellezza Tour 2023, la serie di eventi ideata e creata da Winescritic.com di Raffaele Vecchione torna a Maggio per presentare i migliori vini italiani nelle seguenti date e città:

8 maggio – Amsterdam

11 maggio – New York

29 maggio – Napoli

5 giugno – Milano

Questʼanno tante novità si aggiungeranno per offrire un evento ricco e moderno in cui la scoperta e la degustazione delle nuove annate possa giovare a tutti.

Amsterdam, città ricca di arte e sfumature mondane aprirà il tour il giorno 8 maggio 2023. L’evento si svolgerà presso Wils Bakery Café dalle 15 alle 21. In degustazione in un ambiente curato ma informale i vini di oltre 20 aziende italiane ed una francese: la Maison Tarlant proporrà tre differenti Champagne per l’occasione.

A seguire il tour farà tappa dopo pochi giorni a New York. L’11 maggio La Grande Bellezza andrà in scena presso Upstairs at the Kimberly Hotel, su uno degli attici più belli della metropoli americana, 11 aziende racconteranno la propria filosofia aziendale e le proprie annate in commercio ad oltre 50 buyer selezionati. L’evento si svolgerà dalle 12 alle

16.

Il tour farà una piccola sosta nelle settimane centrali di maggio per poi proseguire nelle città di Napoli e Milano.

A Napoli, il 29 maggio, l’evento si ripeterà al Grand Hotel Parker’s al Corso Vittorio Emanuele. L’Hotel storico è una conferma a pochi mesi dal successo dello scorso ottobre 2022. L’evento si svolgerà dalle 16 alle 22.

Il tour chiuderà lunedì 5 giugno nella città di Milano, tappa fondamentale per i produttori di vino in cerca di nuovi partner e clienti nella capitale della moda nel mondo. I Chiostri di San Barnaba ospiteranno la degustazione più grande di sempre mai realizzata da WinesCritic.com. L’evento si svolgerà dalle 16 alle 22.

Gli eventi sono realizzati per un pubblico di professionisti ma sarà possibile acquistare un numero di biglietti limitato per ogni città per i wine lovers desiderosi di vivere l’esperienza degustativa e conoscere meglio le realtà partecipanti, degustando i vini selezionati ed accompagnandoli a buon cibo e musica.

Con un totale di 60 aziende partecipanti La Grande Bellezza supera le aspettative e raddoppia il numero di espositori rispetto alla scorsa edizione. Si dimostra una finestra importante in cui presentare i propri vini grazie alla conferma di molti produttori che hanno già preso parte negli anni e la volontà di produttori emergenti di essere presenti come attori protagonisti.

L’ultima edizione a Napoli il 3 ottobre ha registrato oltre 400 presenze in 5 ore di tasting in un intreccio di culture e mix regionali davvero piacevole per produttori e professionisti.

Per l’acquisto dei biglietti si possono seguire i seguenti link :

Amsterdam: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-grande-bellezza-2023-amsterdam-591702316557?aff=ebdshpsearchautocomplete

New York: https://www.eventbrite.it/e/la-grande-bellezza-2023-new-york-tickets-599700399037?aff=ebdshpsearchautocomplete

Napoli: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-grande-bellezza-2023-napoli-592256504147?aff=ebdshpsearchautocomplete

Milano: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-grande-bellezza-2023-milano-594083488707?aff=ebdshpsearchautocomplete

Ecco il video presentazione della nuova edizione de La Grande Bellezza