È scomparso il celebre cantautore napoletano Federico Salvatore, famoso per il suo umorismo eccentrico e per alcune canzoni iconiche come “Napolitudine” e “Se io fossi San Gennaro”, dove denunciava la situazione di abbandono della sua amata Napoli. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie, la quale ha raccontato la sofferenza e la preghiera che ha accompagnato il loro amore durante gli ultimi mesi della vita del marito.

Addio a Federico Salvatore, aveva 63 anni: nel 2021 fu colpito da emorragia cerebrale

“È stato il periodo più difficile e doloroso della nostra storia d’amore. Ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai bambini, tra le persone che lo amano e che hanno pregato con me in questi mesi. La cosa più difficile ora è gestire il dolore. Federico se ne è andato in un’ora, tutto è successo troppo velocemente. Inizialmente avevo pensato a una cerimonia privata, ma non sarebbe stato giusto, non era quello che lui avrebbe voluto”. Salvatore aveva 63 anni e il 13 ottobre 2021 era stato colpito da un’emorragia cerebrale.

“Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono solo colleghi, ma amici”

“Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera non sono semplicemente fan, ma amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono solo colleghi, ma amici. – continua la moglie nel post – È giusto dare loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico, cosa che io non sono stata in grado di fare. Non sono riuscita a salutarlo”. I funerali si terranno domani, il 20 aprile, alle 12 e 30 nella Basilica di San Ciro a Portici. La moglie ringrazia inoltre medici e infermieri che hanno assistito il marito durante i mesi difficili.