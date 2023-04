Arrivano le quattordici squadre del Giro Mediterraneo in Rosa

Arrivano a Torre del Greco le 96 atlete delle quattordici squadre iscritte al Giro Mediterraneo in Rosa, la kermesse ciclistica al femminile a tappe in programma da venerdì 21 a domenica 23 aprile, con tre frazioni interamente in programma in Campania, l’attraversamento di tre province e oltre 75 comuni.

Una festa del pedale che partirà dalla tensostruttura della parrocchia di San Vincenzo a Postiglione, dove proprio domani sono in programma tutte le procedure di accreditamento delle protagoniste della prova, insieme ai componenti dello staff e dell’organizzazione. Una macchina, quella messa in moto dalle associazioni Black Panthers di Francesco Vitiello e del Gruppo Biesse di Salvatore Belardo, che proseguirà la sua corsa venerdì sempre a Torre del Greco a partire da mezzogiorno, prima con la presentazione ufficiale delle squadre negli spazi dell’azienda Fratelli Balsamo e poi con la partenza da viale Europa a partire dalle 14, con arrivo nella zona posta a ridosso degli scavi archeologici di Paestum a Capaccio.

Le quattordici squadra iscritte

Queste le quattordici squadra iscritte, in ordine di come interverranno alla cerimonia di presentazione: Born To Wn Zhiraf G20 Ambedo, Rpo Cyclung Team, Aromitalia Basso Vaiano, Tkk Pacific Nestle Fitness (Polonia), GB Junior Team Piemonte, Loughborough Lightning (Inghilterra), Zhiraf Guerciotti Toscano, Bepink, Selection Region Sud FFC (Francia), Mat Atom Deweloper Wroclaw (Polonia), Team Mendelspeck, Nazionale Ukraina (Ucraina), Isolmant Premac Vittoria.

Tante le pretendenti ad un ruolo da protagonista

Tra queste da segnalare Rasa Leleivyte, campionessa nazionale di Lituania in carica, già stata campionessa del mondo junior ed europea under 23; Milena Del Sarto, fresca vincitrice di Pasqualando sulle strade di San Miniato; Silvia Zanardi nel 2021 campionessa europea under 23 su strada; Carmela Cipriani, fresca vincitrice del titolo di campionessa regionale lombarda; Gaia Tormena, pluricampionessa mondiale, europea ed italiana nella specialità MTB Eliminator, dove ha vinto anche la Coppa del Mondo; Olga Shekel, pluricampionessa in Ucraina sia su strada sia contro il tempo.