Tutto pronto a Palma Campania per CineCì – CortiCulturalClassic 2023: “Ospite d’onore Marisa Laurito”

Tutto pronto a Palma Campania per “CineCì – CortiCulturalClassic 2023”, la grande festa del cinema giovane: ospite d’onore sarà Marisa Laurito. Si riscaldano quindi i motori per il festival CineCì CortiCulturalClassic 2023 per l’ottava volta sotto la direzione artistica del grande autore, attore e regista Massimo Andrei. “CineCì – CortiCulturalClassic 2023” è a cura della Napoli Cultural Classic e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palma Campania, con la collaborazione delle associazioni culturali del territorio.

Una vera e propria festa che da anni omaggia il cinema e vede la partecipazione di artisti del calibro di Lunetta Savino, Donatella Finocchiaro, Mimmo Calopresti, Lello Arena, Cristina Donadio, Enzo Moscato, Gea Martire, Imma Villa, Marina Confalone, Lando Buzzanca, Peppino Mazzotta e tanti altri.

La rassegna organizzata a Palma Campania, nuovo punto di riferimento per il cinema giovane è arrivata ormai alla XIV edizione. Quest’anno ci sono tante novità importanti grazie alla tenacia dell’Assessorato alla Cultura di Palma Campania nella persona di Elvira Franzese e del sindaco dott. Nello Donnarumma, che hanno sostenuto la tematica dei lavori presentati dagli autori che riguardano le abitudini alimentari rispecchiando in pieno le caratteristiche del territorio. I lavori presentati trattano il tema del cibo attraverso il dramma, la commedia e il documentario.

Premi speciali a Vincenzo Russo e Salvatore Ferrara

Il 28 aprile 2023 nella splendida cornice del Palazzo Comunale di Palma Campania alle ore 19 e 30 ci sarà la premiazione dei cortometraggi selezionati. Durante la serata sarà assegnato il premio speciale Vincenzo Russo e a Salvatore Ferrara cui andrà al miglior cortometraggio.

Nei due giorni che precedono l’evento, 26 e 27 aprile alle 19 e 30, nel Teatro comunale di Palma Campania verranno proiettati i cortometraggi Di seguito elencate le categorie in gara: Miglior attore, Miglior attrice, Migliore attore non protagonista, Migliore attrice non protagonista, miglior regia, Migliore sceneggiatura, Migliore fotografia, Miglior cortometraggio, Premio Speciale Vincenzo Russo e Carnevale.

La serata sarà presentata dalla giornalista Ertilia Giordano con gli attori Gianni Nardone e Gianbattista Lillo Odoardi. Il rapporto tra cinema e cibo è antico quanto il cinema, ma attraverso le scene di tavolate, le cosiddette “grandi abbuffate” che si profilano meglio i caratteri dei personaggi, così come delle storie stesse, all’interno delle pellicole.

Una ricognizione, un’indagine sulle abitudini alimentari

Cinecì – CortiCulturalClassic è una ricognizione, un’indagine sulle abitudini alimentari descritte nelle storie e nelle trame. Il linguaggio del cortometraggio, dell’animazione video, della storia breve, a prescindere dal mezzo con il quale esso viene girato (Telecamera, Smartphone ecc.) è una formula più abbordabile per giovani cineasti, non a caso parliamo del festival del cinema giovane, ma il cortometraggio non conosce età, come ci insegna Pedro Almodóvar che presenterà il suo ultimo cortometraggio “Strange Way of Life”, con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal, al Festival di Cannes.

Questa kermesse che pone al centro il food, trova la sua collocazione ideale nel territorio di Palma Campania e dei Comuni circostanti. Dove troviamo aziende di settore ben strutturate, che esportano i propri prodotti, eccellenze dei nostri territori, anche all’estero.

“Quest’anno sono giunti al concorso cortometraggi da ogni parte del mondo e siamo felicissimi – spiega il direttore artistico Massimo Andrei – che il tema sia così sentito. I cortometraggi selezionati vantano la presenza di attori importantissimi per il nostro cinema come Giorgio Colangeli, Claudia Gerini, Serena Grandi, Eros Pagni, Giancarlo Commare, Rocío Muñoz Morales e tanti altri”.