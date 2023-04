Quarto, Rosa Capuozzo: “Sport e aggregazione, lo stadio è di tutti”

“Lo sport come sano aggregatore sociale e fattore di sviluppo del territorio, un principio a cui crediamo fortemente e che la mia amministrazione, nel 2015, ha cercato di promuovere ed attuare. Non a caso uno dei miei primi atti come sindaco fu quello di restituire lo stadio ‘Giarrusso’ alla cittadinanza ed alle associazioni del territorio, dopo anni lasciato all’incuria e agli atti vandalici”. Così Rosa Capuozzo, candidato sindaco di Quarto.

“Attraverso la gestione diretta dello stadio, – ha continuato Capuozzo – il Comune riuscì a recuperare circa 26mila euro, un traguardo importante per un Comune fortemente indebitato come il nostro. Ed erano molti i progetti in cantiere per la promozione di uno spazio pubblico fortemente svalutato, anche accedendo ad un finanziamento Coni, come il rifacimento del manto urbano e la realizzazione di una seconda tribuna per i tifosi della squadra ospite.

Stadio pubblico, stadio di tutti, è questo il concetto a cui teniamo fortemente. Una casa per tutti gli sportivi, non ad esclusivo vantaggio di una sola associazione. L’eventuale affidamento e il mantenimento dello stadio ad una sola associazione è una cosa che riteniamo aberrante, una vittoria dell’interesse privato di pochi sul pubblico, una sconfitta ed una vergogna per il Comune.

Lo stadio ha ancora tantissime potenzialità da esprimere e la struttura certamente da migliorare ma può, con un’amministrazione competente e con le mani libere, non legate da promesse elettorali per compiacere qualcuno, davvero diventare un punto di riferimento per il territorio flegreo”.