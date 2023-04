L’ultima danza del Santa Maria la Carità, per l’ultima volta in questo campionato di Promozione, sarà contro la compagine napoletana Punto di Svolta. È una delle poche volte in cui non si sente il peso delle fatiche, è una delle gare in cui vorresti fermare il tempo per continuare questo campionato condotto magistralmente dalla ciurma rossazzurra che ha calpestato senza pietà le compagini che si sono presentate contro centrando per la prima volta un risultato storico per la piccola Santa Maria la Carità.

Nell’ultima uscita ha letteralmente ribadito ancora una volta la sua forza se ancora ce ne fosse stato bisogno rifilando 9 reti al fanalino di coda Real Frattaminore e allungando a una gara dal termine a 18 le lunghezze dalla seconda Cercola. Fa visita il Punto di Svolta, pienamente in lotta per un posto al sole nella lotteria dei playoff, nell’ultima gara si è fatta rimontare dal Barano per 1-2, la rete del momentaneo vantaggio era stata ad opera di Paladino ed è uscita con le ossa rotte al triplice fischio consegnando la vittoria alla formazione isolana.

La squadra a tinte biancoverdi di mister Russo è così scesa in campo: Uliano, Di Maio, Saiz, Alterio, Alterio, Romano, Borriello, Petrucci, Folliero, Imparato, Paladino. Il Punto di Svolta è quinto in classifica con 45 punti a 2 lunghezze dalla quarta Agerola e ha totalizzato nell’arco di questo campionato 12 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Al caduti di Brema un girone fa è stata una delle sfide più combattute che ha dovuto superare la capolista indiscussa del Girone B, si impose per 2-1 dopo essere andata in vantaggio grazie alle reti di Farriciello e Falanga. Sabato l’epilogo finale a prescindere dal verdetto dell’ultimo incontro, è stata un’annata da incorniciare per i colori rossazzurri.

INFO BIGLIETTI

Il giorno della Gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la Biglietteria dello Stadio dalle ore 15.30 alle ore 16.45 (salvo esaurimento biglietti). Il Prezzo del tagliando è di € 5.00 sia per i locali che per gli ospiti, le donne e gli under 12 possono accedere all’impianto gratuitamente. Il numero massimo di biglietti per gli ospiti sarà di 200.