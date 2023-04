Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti sono entrati in uno stabile dove, sul pianerottolo di un appartamento, hanno trovato un uomo che ha riferito di aver litigato con il padre; gli operatori sono stati poi avvicinati da quest’ultimo il quale ha raccontato che, come già accaduto in precedenti occasioni, suo figlio lo aveva aggredito con una statuetta ferendolo alla testa.

Un 47enne torrese con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.