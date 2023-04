Dopo aver fatto tappa a Roma, Milano, Verona, Firenze, Rimini e Catania, arriva a Napoli “Food Hub”; l’iniziativa itinerante voluta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e da Unioncamere per rendere più consapevoli le scelte d’acquisto dei consumatori, promuovendo i prodotti ittici caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale.

Finanziato con le risorse del P.O. FEAMP 2014-2020, e realizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di BMTI (Borsa Merci Telematica Italiana) e Italmercati, il progetto individua quali attori protagonisti, per il loro ruolo strategico nella filiera, i Mercati ittici all’ingrosso. Ed è per questo che è dal CAAN, il più grande Centro agroalimentare del Sud Italia, che è partita la macchina organizzativa della tappa napoletana del Food Hub.

L’appuntamento è per venerdì 21 aprile in via Carbonara (NA), alle ore 10:30, presso il prestigioso chiostro cinquecentesco di Palazzo Caracciolo.

Si discuterà delle specie ittiche che, per modalità di pesca (utilizzo di attrezzi selettivi che consentono di catturare solo determinate specie e della taglia desiderata), basso utilizzo di combustibili e minor impatto sugli ecosistemi marini, si presentano come maggiormente sostenibili. Ci si concentrerà, in particolare, sui prodotti della piccola pesca artigianale, tipici dei nostri mari, come alici e polpi, ma anche su prodotti di acquacoltura biologica, in possesso della certificazione di sostenibilità, come le orate di Orbetello o le cozze del Lago di Paola. Prodotti che, esaltati in chiave gourmet dalla maestria dello chef stellato Paolo Gramaglia, al termine della tavola rotonda saranno proposti in degustazione.

Interverranno l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, l’assessore regionale all’Agricoltura, Pesca e FEAMP Nicola Caputo, il presidente CAAN Carmine Giordano, il presidente dei Tecnologi alimentare di Lazio e Campania Salvatore Velotto, il direttore del Servizio Veterinario Igiene Alimenti ASL NA3 Sud Giuseppe Di Loria, il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini e il direttore di Borsa Merci Telematica Riccardo Cuomo, che illustrerà i primi risultati ottenuti grazie alla piattaforma telematica Food Hub Ittico, realizzata per il progetto.

Uno strumento innovativo e di facile utilizzo, utile a scoprire dove si trovano, a vendere o acquistare, i prodotti ittici sostenibili nei mercati all’ingrosso aderenti.