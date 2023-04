La presentazione della seconda edizione del “Napoli Cinema Festival- Premio La Sirena Partenope”, non poteva non avere il successo che ha avuto, visti i risultati della prima edizione e le correzioni ed innovazioni apportate per offrire a Napoli in questa edizione del 2023 qualcosa di veramente importante e significativo che il progetto include e poi ancora, la location dello storico locale d’Italia e locale del Cravattino d’Oro “Gran Caffè Gambrinus” di Napoli che l’ha ospitata. A conoscere il programma della manifestazione che intende realizzare una valorizzazione territoriale di Eccellenze, Artisti, Produttori Cinematografici, Registi e Associazioni di Categoria, sono giunti numerosi giornalisti, blogger, operatori Tv e radio, che hanno riempito le sale del locale di piazza del Plebiscito inaugurato ufficialmente il 3 novembre 1890, unitamente a tanti personaggi dello spettacolo accorsi per la presentazione dell’evento dell’anno ed ovviamente gli organizzatori della kermesse. Con gran maestria, professionalità ed abilità la titolare dell’ufficio stampa della manifestazione, giornalista Daniela Del Prete, presidente di Dagal Creations Aps (Altre Rappresentazioni Artistiche), che tanto successo ottiene per le riprese ed interviste che conduce nel corso degli eventi più i rappresentativi delle eccellenze campane ed oltre, riferiti ai vari settori ed attività che sono vita ed interesse del popolo e della società, ha presentato l’evento “Napoli Cinema Festival 2023 – National prize la Sirena Partenope” che si svolgerà nelle giornate del 24-25 e 26 maggio, ospitato dal complesso risto-alberghiero “La Lanterna” a Villaricca. La Del Prete, ha aperto l’incontro affermando: “Abbiamo bisogno di Unione e Aggregazione per valorizzare al meglio il Territorio e Napoli, per far sì che posa essere rivalutata come Capitale del Cinema, Moda Arte e Cultura” ed ha poi presentato il progetto che assume un valore nazionale grazie alla vicinanza espressa prima da Patrizio Rispo e poi dal cantautore/attore/scrittore Don Backy, Padrino della Manifestazione. A nome dell’Organizzazione, Daniela Del Prete ha ringraziato il titolare del Gambrinus, Massimiliano Rosati e Gennaro Ponziani direttore dello stesso locale, per l’ospitalità offerta.

Di seguito, sono stati presentati Alfonso Gemito, organizzatore e ideatore di Napoli Cinema Festival, il Manager Food & Beverage Pietro Della Valle, il produttore Cinematografico della Sly Production Silvestro Marino, parte integrante della commissione interna insieme a Leopoldo Manfredonia Presidente Cral Comune di Napoli, Rosario Lopa Portavoce della Consulta Nazionale Turismo e Agricoltura. Presenti in conferenza inoltre l’attrice Patrizia Pellegrino, madrina della manifestazione e presentatrice della serata conclusiva della kermesse, che in tutto il suo splendore ha attratto tv e presenti per selfi ed interviste, al tavolo dei lavori anche le conduttrici delle tre giornate: Ida Piccolo, Fabiola Cimminella, Cinzia Profita, il direttore artistico Angelo Di Gennaro e la nota Attrice – Cantautrice Anna Capasso Special Guest, giunta per motivi di traffico automobilistico a conferenza iniziata, ma che in tanti attendevano di incontrare ed erano meravigliatissimi di non veder un’artista così nota partecipe ad un importante evento. Inoltre sono Intervenuti Luigi Russo Presidente Associazione Modella Futura, con Eva Nasti organizzatrice settore Moda, Vincenzo Capasso Presidente e direttore artistico dell’Accademia VMA Production, che curerà i casting e gli allievi della sua stessa Accademia” partecipanti e vincitori al programma tv Rai “The Voice”. Alla presentazione di Napoli Cinema Festival, è intervenuto anche Vincenzo Buffardi, Presidente dell’Associazione Riviera Domitia, promotore del suo territorio e delle bellezze di Mondragone.

In sala l’attore Giacomo Rizzo, che è intervenendo si è detto pronto per contribuire a voler creare un laboratorio per i giovani che hanno bisogno di sostentamento e di essere instradati su percorsi formativi, creativi con docenti attori professionisti napoletani, sposando così l’idea e il progetto dell’organizzatore Alfonso Gemito. Nel momento in cui è stato invitato a prendere parola, ha provato commozione l’attore regista Ciro Giorgio, marito di Maria del Monte che sarà, nella giornata conclusiva della manifestazione, omaggiata per il suo patrimonio artistico e culturale. Fra gli altri presenti in conferenza: l’artista cantautore Gianluca Zeffiro, il videomaker Domenico Piccolo, il cantautore Claudio Belardo, personal coach di tanti personaggi Vip, il giornalista Antonio D’ Addio che segue assiduamente giovani talenti, il giornalista enogastronomo Giuseppe De Girolamo, Ambasciatore del Doc Italy Campania, la Fashion blogger Lina La Mura in arte Lina’s Style, i fotografi Ufficiali Angelo Cannavacciuolo di Omnia Digitale e Pino Attanasio con Raffaele Carlino di Campania Felix e numerosi altri giornalisti.

Di notevole importanza, sia nel momento di presentazione, che in tutta la realizzazione dell’evento fino alle giornate villaricchési, è stata e siamo certi sarà, la presenza e partecipazione delle associazioni campane dell’accoglienza ed ospitalità di cui la nostra città è paladina nel mondo. In rappresentanza di Dario Duro referente di queste associazioni di categoria del settore turistico, alberghiero e della ristorazione per la Dagal Creations Aps, nonche’ Fiduciario di A.M.I.R.A. Napoli Campania (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi); è intervenuta la professoressa Anna Di Sandro che ha brillantemente presentato, oltre l’Amira, anche l’ A.D.A. (Associazione Direttori Alberghi) presieduta da Lucio D’Orsi, rappresentato da Moira Messinese Direttrice del Grand Hotel Capodimonte, l’A.I.B.e S. (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) presieduta da Luigi Gargiulo, rappresentato dal Vice Fiduciario Rosario Restino; l’A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) presieduta da Tommaso Luongo; l’U.R.C.C. (Unione Regionale Cuochi della Campania) presieduta da Luigi Vitiello; l’A.I.H. (Associazione Italiana Housekeeper) presieduta da Maria Rosaria Cicerone; l’A.P.N. (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) presieduta da Sergio Miccù e l’A.P.N. (Associazione Pasticcieri Napoletani) presieduta da Ciro Scarpato. Ad Anna Di Sandro, in virtù di rappresentanza femminile, e stato proposto cavallerescamente dagli altri esponenti delle associazioni del settore ristorativo, alberghiero e turistico presenti alla conferenza, il compito di portare il saluto agli organizzatori ed agli intervenuti. Applauditissime sono state le parole espresse dalla Di Sandro, in merito all’importanza dell’evento, unitamente ai proponimenti di incrementare la vera ed attenta formazione in tutti i settori lavorativi e professionali come per le loro associazioni, unendosi anche a quanto espresso da personaggi come l’attore Giacomo Rizzo, Angelo Di Gennaro e Alfonso Gemito che le hanno fortemente proposte per la professione di attore e per le altre branche dello spettacolo.

All’evento hanno offerto sostegno il ristorante pizzeria Brandi, Pizzeria Giuliano, Premio Golden Star, Vi.Ga Birrificio, Pizzeria Trianon, Studio Armena del dottor Armando Marcelletti, Galiero Pasticceria, Pizzeria Lucariello, Pa. Ma. Sport, CentAnni Indoor & Autdoor, LM Luigi Mammalella Makeup Artist, H & B Fashion Art Group art director Vincenzo Sodano, DCM noleggio auto-moto -barche. A rendere ancor più caloroso il momento finale della presentazione è intervenuto anche Vincenzo Avitabile con il suo “Babà Re” che per la sua originalità e gusto, oltre ad aver ottenuto il sigillo di Eccellenza & Tipicità D.I.S. (Doc Italy Selection), continua con sempre maggiori apprezzamenti a conquistare il nostro Stivale ed il mondo, portando il simbolo ed il gusto di uno dei più tipici dolci napoletani all’attenzione del palato di tanti desiderosi degustatori.

La manifestazione che ha ricevuto il Patrocinio Morale di Regione Campania, Regione Campania Turismo e Città Metropolitana, per l’alto valore Artistico e Culturale, osserverà il seguente programma:

Mercoledì 24 Maggio 2023

ore 15 00 Premio Eccellenze in Campania “Golden Star”, presenta Fabiola Cimminella, Cinzia Profita

Premio allo Chef; Premio alla Pizzeria; Premio alla Pasticceria

ore 17 00 Iniziativa di promozione cinematografica

ore 20 00 Moda & Cinema

Sfilata di Moda

con la partecipazione del Direttore Artistico Angelo di Gennaro e tanti ospiti, presenta Cinzia Profita e Fabiola Cimminella

Giovedì 25 Maggio 2023

La notte dei Campioni, presenta Delia Paciello con Emanuele Calato

ore 17 00 Casting, Provini, Audizioni, diretto da Vincenzo Capasso

ore 20 00 Festa del Napoli (La Notte dei Campioni), con la partecipazione di ex calciatori del Napoli e ospiti.

Venerdi’ 26 Maggio 2023

ore 19 00 Napoli Cinema Festival, presenta Patrizia Pellegrino e Ida Piccolo, con Don Backy e Angelo Di Gennaro

Premiazione Eccellenze Territoriali (Associazioni di categoria),

Premio “La Sirena Partenope” Attori, Registi, Produttori, Moda, Cinema

Oltre le immagini immortalate dai tanti Fotografi Professionisti, la conferenza è andata in diretta su Dagal Social web tv , le riprese sono state curate dal Regista Enzo De Vito.

Giuseppe De Girolamo