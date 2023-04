“Sicurezza e periferie, l’emergenza imperversa ed è necessario più che mai cambiare rotta. L’allarme è sempre più forte ed anche oggi sulle colonne di Metropolis Quotidiano emergono a chiare lettere le criticità che attanagliano soprattutto i quartieri”. Così Corrado Scarlato, candidato sindaco della coalizione “Scafati è il mio partito” alle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio.

Scafati, Corrado Scarlato: “Allarme sicurezza, necessario un cambio di rotta”

“La vivibilità e la sicurezza – prosegue Scarlato – rappresentano un’assoluta priorità del nostro programma elettorale e siamo pronti a mettere in atto una task force, in sinergia con forze dell’ordine e magistratura, per imprimere un segnale chiaro per la prevenzione e il contrasto alla micro e macro criminalità e per l’installazione di nuove telecamere, che ci consentiranno di avere un controllo capillare del territorio e di assicurare i malviventi alla giustizia.

Pugno duro e tolleranza zero – conclude Scarlato – saranno i capisaldi del nostro percorso per rendere la città più vivibile e sicura”.