Volley Napoli, buona la prima ai playoff: 3-1 contro il Volley Meta

Buona la prima per il Volley Napoli che porta a casa i tre punti nella sfida inaugurale della prima fase dei playoff contro il Volley Meta. Alla Palestra Liceo Salvemini di Sorrento le azzurre di mister Maione si sono imposte per 3-1 sulla formazione avversaria, spuntando il primo appuntamento di questa doppia sfida.

Il prossimo impegno, sempre contro la squadra sorrentina, è tra soli due giorni: sabato 22 alle 19:00 alla palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura. Il Volley Napoli, con il vantaggio della vittoria in trasferta, giocherà tra le mura amiche con il supporto del pubblico per proseguire il proprio cammino in questi playoff.

Commenta così la partita l’allenatore partenopeo al termine del match

«Grande gara, giocata di squadra: la fase di muro-difesa è stata al limite della perfezione. Battuta sempre aggressiva e giusta cattiveria in attacco. Quando giochi così, per l’avversario diventa complicato. Nonostante ciò vorrei fare i complimenti al Meta, squadra molto giovane e ben messa in campo. Ora abbiamo un solo allenamento per prepararci al meglio per il ritorno. Abbiamo ben chiari i nostri punti di forza e le aree su cui intervenire per arrivare ancora più pronti alla gara di sabato, dove mi aspetto un grande sostegno dei supporters per portarci alla fase 2. Sia chiaro, nonostante ci bastino 2 set, l’obiettivo sarà vincere davanti al nostro pubblico!».