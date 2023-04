Nella giornata di giovedì 20 aprile, nei locali ad Agerola del Campus “Principe di Napoli” dell’ex Colonia Montana, oltre 400 studenti dell’I.C. Di Giacomo-De Nicola di Agerola diretto da Maria Criscuolo, le istituzioni del territorio e il mondo dell’associazionismo locale hanno incontrato Marco Rodari, in arte “Il Pimpa”, il claun che fa dimenticare la guerra ai bambini e che è stato insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Magia, stupore e sorrisi hanno fatto da cornice a momenti di riflessione e dibattito per testimoniare la dura condizione dei bimbi della guerra.

Il Claun Pimpa inonda di meraviglia Agerola raccontando la guerra in un sorriso

“Gli alunni dell’Istituto Comprensivo – dice Maria Criscuolo, dirigente dell’ I.Ci. ‘Di Giacomo – De Nicola’ – sono impegnati già da qualche anno nella giornata della Meraviglia nella quale realizzano manufatti ed attività per aiutare chi è in difficoltà. Il messaggio che vogliamo lanciare è che la solidarietà, in un mondo dove tutto sembra scontato e dovuto, esistono persone che vivono momenti di grande difficoltà. È importante per i nostri alunni conoscere queste situazioni e lavorare per dare un sorriso anche a chi non ce l’ha”.

“L’incontro di oggi – precisa Annalisa Erculanese, una delle promotrici dell’evento – si colloca all’interno di un cammino avviato durante la pandemia, quando i nostri studenti hanno potuto incontrare Marco per la prima volta ma ‘a distanza’, è proseguito poi col sostegno costante ai progetti dell’associazione ‘Per far sorridere il cielo’ di cui il Pimpa è presidente e, da due anni ormai, si sostanzia di un ulteriore momento di condivisione e partecipazione, la Giornata della Meraviglia, un modo per coniugare allegria e svago ai valori dell’impegno e della solidarietà che rappresentano il faro della nostra pratica educativa”.

La prima Giornata della Meraviglia

Lo scorso ottobre al Teatro Stabile di Potenza alcuni alunni dell’istituto, nella veste di miniclaun e trampolieri, hanno ricevuto dalle mani del Pimpa il premio Meraviglia per aver contribuito fattivamente all’organizzazione della prima Giornata della Meraviglia. Questa mattina abbiamo provato la stessa, grande emozione di quel giorno”.

“Incontrare il Pimpa è come incontrare un supereroe”, ha aggiunto la prof.ssa Angela Avitabile. “Vedere l’emozione negli occhi dei bambini che finalmente hanno l’occasione di incontrarlo di persona, riscalda il cuore. Oggi ha regalato ai ragazzi di Agerola una piccola magia: la certezza che ciascuno può fare ed essere la differenza”.

Una targa di ringraziamento per la sua opera in favore della Pace

A conclusione degli interventi istituzionali, il sindaco Tommaso Naclerio ha voluto omaggiare il Pimpa con una targa di ringraziamento per la sua opera in favore della Pace, sono seguiti contributi anche dal mondo della cultura e della formazione.

“L’incontro con le scuole – spiega Marco Rodari– rappresenta per me un importante momento di riflessione a partire dalle storie dei bimbi della guerra, riflessione che sicuramente fa emergere quanto terribile sia la guerra, ma anche quanto sia importante la pace. Altra cosa bella è insegnare ai bambini qualche piccolo gioco che poi si trasforma in un gesto che fa meraviglia e che fa diventare i bimbi, che lo imparano e lo mettono in pratica, portatori sani di pace”.

Leggere una narrazione diversa della guerra

Nel pomeriggio il Pimpa ha portato la testimonianza della sua guerra in un Sorriso a tutta la comunità agerolese che, attraverso gli Scatti di Meraviglia della mostra fotografica del Pimpa, ha potuto leggere una narrazione diversa della guerra, quella che racconta di come la rabbia del mondo, l’odio e la violenza si dissolvono inermi nel sorriso di un bambino.

“Una giornata bellissima per far sorridere il cielo che poi è il nome dell’associazione di Marco Rodari che oggi abbiamo avuto ospite qui ad Agerola con i nostri studenti e con la comunità nel pomeriggio”, chiude l’assessore alla Cultura Regina Milo. “Un pagliaccio, come egli stesso ama definirsi che però si impegna quotidianamente per far sorridere i bambini che vivono nei luoghi abitati dalla guerra. È già da qualche anno che qui ad Agerola va in scena la Giornata della Meraviglia perché siamo consapevoli che dalle coscienze dei più piccoli passano messaggi importanti per le famiglie e la comunità: quello che l’odio in tutte le sue forme va tenuto lontano dalle comunità”.