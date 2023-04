Oggi venerdì 21 aprile 2023 alle ore 17, presso le scuderie San Severo – Piazza San Domenico Maggiore a Napoli si terrà l’evento “Aldo Masullo: Pulcinella, la maschera il potere”. Interverranno: Lello Esposito Natascia Festa Nino Daniele e Pino Ferraro.

A Napoli l’evento “Aldo Marzullo: Pulcinella, la maschera il potere”

L’appuntamento rientra nella serie di manifestazioni messe in campo dal Comune di in occasione del centenario della nascita del grande filosofo napoletano dal titolo “Napoli incontra Aldo Masullo”.

Un comitato di celebrazioni coordinato da Nino Daniele

Nel 2023 Aldo Masullo avrebbe festeggiato i cento anni, è scomparso invece nel 2020, in piena pandemia. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto istituire un comitato di celebrazioni, coordinato da Nino Daniele, per mantenere vivo l’immenso lascito intellettuale e morale di Masullo e per favorirne la divulgazione tra i cittadini, in particolare tra i più giovani.