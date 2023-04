Ancora una volta chiede denaro, serve a saziare la fame di droga.

Li pretende dal padre anziano, vuole 50 euro.

Ottiene quello che vuole e si allontana. Torna qualche ora più tardi e questa volta ne chiede 100. Brandeggia una pistola. Non la punta contro il padre ma l’effetto è lo stesso.

La vittima questa volta non cede e in qualche modo fa cadere la pistola dalle mani del figlio 47enne.

Lascia l’abitazione per la seconda volta. Il padre chiama il 112, non tocca la pistola perché è senza tappo rosso e non capisce se l’arma è vera o un giocattolo.

Quando l’uomo si ripresenta i carabinieri della stazione di pianura sono già in casa.

Nonostante ciò prova ad aggredire il padre ma finisce in manette.

E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di estorsione.

La pistola, benché finta, è stata sequestrata.