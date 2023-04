Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato durante la sua consueta diretta social del venerdì che la Regione sta lavorando all’aggiornamento del piano di allontanamento dai Campi Flegrei, a seguito degli episodi di terremoto avvenuti in questi mesi. Questo piano prevede l’allontanamento di tutti i residenti al di fuori della zona rossa nell’arco di massimo 72 ore, a partire dalla dichiarazione dello stato di allarme. De Luca ha specificato che non c’è alcun allarme particolare, ma è importante essere pronti ad affrontare eventuali emergenze.

Terremoto nei Campi Flegrei, la Regione aggiorna il piano di evacuazione

“È bene essere pronti. – sottolinea il governatore – Non c’è nessun allarme particolare, ma stiamo lavorando per aggiornare il piano che prevede l’allontanamento di tutti i residenti al di fuori della zona rossa nell’arco di 72 ore massimo, a partire dalla dichiarazione dello stato di allarme”.

Il presidente ha ricordato che nel 2019 la Protezione Civile aveva effettuato un’esercitazione, coinvolgendo anche la Protezione Civile nazionale, per essere pronti a piani di evacuazione in caso di terremoti o eventi particolarmente catastrofici. Questo lavoro di preparazione continua è essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini.

“Fuori dalla zona rossa in 72 ore”

De Luca ha poi descritto il lavoro enorme che la Regione sta svolgendo per aggiornare il piano del 2019, che coinvolge i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, Marano, alcune zone del comune di Napoli e precisamente per intero le municipalità 9 Soccavo e Pianura e 10 Bagnoli e Fuorigrotta, alcune parti delle municipalità 1 quartiere di San Ferdinando, Posillipo e Chiaia, 2 quartiere di Montecalvario e 5 quartieri di Arenella e Vomero e la municipalità 8 quartiere di Chiaiano. Il piano prevede la individuazione dei punti di raccolta in 7 comuni, delle 32 aree di attesa e 6 aree di incontro per l’eventuale trasferimento fuori del territorio regionale dei residenti.

De Luca ha sottolineato che questo programma è enorme e richiede un continuo aggiornamento, con l’utilizzo sempre maggiore di nuove tecnologie. In definitiva, il piano di allontanamento dai Campi Flegrei rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza dei cittadini in caso di emergenze. La Regione Campania sta lavorando costantemente per migliorare e aggiornare questo piano, con l’obiettivo di essere sempre pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.