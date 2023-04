Casalnuovo: bimba di 6 anni investita e uccisa. Probabile depistaggio dei testimoni su quanto accaduto

Una bambina di 6 anni è morta vicino a Casalnuovo di Napoli dopo esser stata travolta da un’auto. Subito dopo, alle 16,15 i Carabinieri sono intervenuti in via Emilio Buccafusca, luogo della tragedia. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, per la piccola Aurora Napolitano non c’era più nulla da fare, è deceduta sul colpo.

Inizialmente si era parlato di un pirata della strada che dopo l’investimento si sarebbe dileguata senza prestare soccorso. Gli stessi militari dell’Arma però hanno ipotizzato che non ci sia stato nessun pirata della strada e che nel tragico evento fossero coinvolte auto ancora sul posto.

Subito dopo, pochi minuti fa, l’auto che ha investito e ucciso la piccola di 6 anni è stata rintracciata nei pressi del luogo dove è avvenuto il fatto.

A diffondere la voce dell’auto pirata erano stati diversi testimoni che così avevano riferito ai militari. I Carabinieri, condotti i primi accertamenti, hanno appurato che l’auto era sul posto e che la dinamica e le probabili responsabilità sono tutt’altro che quelle riferite dai testimoni in un primo momento e quindi ancora tutte da chiarire.

I militari stanno ora approfondendo le indagini per risalire all’esatta dinamica dei fatti e capire per quale motivo le persone che li hanno avvicinati hanno parlato di un pirata.

ULTIMISSIME

Sarebbe stata la madre della bambina deceduta a Casalnuovo, nel Napoletano, durante una manovra con la sua Audi A3 in retromarcia, ha perdere il controllo dell’auto investendo sia la piccola che un suo conoscente.