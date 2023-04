Casalnuovo: la madre perde il controllo dell’auto e uccide la figlia di 7 anni

Il tentativo di far passare la versione dell'auto pirata è stato sicuramente avallato nel per provare a coprire la donna, straziata dal dolore e dalla colpa per aver investito mortalmente la piccola figlia per errore

Non ci anno messo molto i Carabinieri, intervenuti in via Emilio Boccafusca a Casalnuovo, a capire quanto effettivamente era accaduto pochi minuti prima. C’era la madre alla guida dell’auto che ha investito e ucciso la bimba di 7 anni (non 4 o 6 anni come in un primo momento si era detto) morta nel pomeriggio a Casalnuovo.

La ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Casalnuovo

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la madre della piccola Aurora Napolitano, mentre era in fase di manovra con un’Audi A3, facendo retromarcia avrebbe perso il controllo dell’auto, investendo così tragicamente la bambina. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un conoscente che era lì con loro.

La bimba purtroppo è deceduta sul colpo, i soccorsi nulla anno potuto fare se non riscontrare il decesso.

Nessuna auto pirata, ma un drammatico incidente

In un primo momento si era ipotizzato l’investimento da parte di un’auto pirata, scappata senza fermarsi e prestare soccorso, ipotesi scartata a seguito degli accertamenti dei militari della Tenenza di Casalnuovo intervenuti alle 16.15 sul luogo della tragedia.

A diffondere la voce dell’auto pirata erano stati diversi testimoni che così avevano riferito ai militari. I Carabinieri, condotti i primi accertamenti, hanno appurato che l’auto era sul posto e che la dinamica e le probabili responsabilità sono tutt’altro che quelle riferite. Il tentativo di far passare la versione dell’auto pirata è stato sicuramente avallato nel per provare a coprire la donna, straziata dal dolore e dalla colpa per aver investito mortalmente la piccola figlia per errore.

Sequestro della salma e autopsia

La salma e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Nola.

Verrà disposta un’autopsia e rilievi sull’auto per capire se ci sia stato un improvvisto guasto tecnico o se la donna ha perso il controllo del mezzo indipendentemente da cause tecniche. I rilievi dei militari sono andati avanti per alcune ore per definire con precisione la dinamica dell’incidente.

Una notizia, quella della piccola Aurora che in pochi minuti ha fatto il giro del centro che si trova alle porte di Napoli. Notizia poi rimbalzata anche velocemente sui social. E subito dopo sul posto si sono ritrovate tante persone. Alcune erano visibilmente commosse.

Commosso anche chi, con una pietosa bugia, aveva cercato di cancellare una verità terribile. Tutti a chiedersi il perchè di una tragedia così grave. Lungo il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente una donna ha lasciato un fascio di fiori.

Il sindaco Pelliccia ha chiesto una preghiera per il “piccolo angelo”

“Non ci sono parole, il cuore in mille pezzi. Che terribile tragedia”, ha detto il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia che della sicurezza stradale ne ha fatto una delle priorità della sua azione amministrativa. Il sindaco proprio nelle scorse settimane ha immesso in servizio numerosi nuovi agenti della polizia locale: la maggior parte è stata destinata appunto al controllo della viabilità sia nel centro che nelle strade che fanno appunto da cerniera con glli altri Comuni dell’hinterland.

Il sindaco ha chiesto ora alla comunità cittadina di Casalnuovo “una preghiera per questo piccolo angelo”.

“Notizia terribile” ha commentato Francesco Borrelli che ha ricordato le troppe notizie simili

“La notizia che arriva da Casalnuovo è terribile”, aggiungono Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e Rosario Visone, responsabile di Europa Verde per il territorio.

A Ferragosto scorso, un padre, nel Veneziano, aveva investito e ucciso in retromarcia la figlioletta di appena 20 mesi. L’uomo non si era accorto che dietro all’auto, nel cortile di casa, c’era la piccola e, dopo aver ingranato la retromarcia, ha investito la bimba.

In Campania, a Marano di Napoli, è stata la zia a travolgere ed uccidere in retromarcia il nipotino di soli 2 anni. Ad Eboli, nel Salernitano, un papà di 28 anni, mentre usciva dal garage di casa non si era accorto della presenza della figlia di 14 mesi, travolta e uccisa dalla manovra in retromarcia. Incidenti gravissimi, tutti avvenuti nel giro di pochi minuti.