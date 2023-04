Giallo a Salerno: cadavere di un uomo in mare davanti piazza della Libertà

Mattinata scioccante a Salerno, oggi 22 aprile 2023, per i tanti residenti e turisti che si sono trovati lungo il mare nei pressi della nuova piazza della Libertà. Il cadavere di un uomo è stato avvistato proprio nello specchio antistante la piazza, nei pressi della Stazione Marittima.

Recupero del corpo in mare

Dopo le segnalazioni ad accorrere sul posto in breve tempo sono accorsi gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato di Salerno nonchè la Croce Bianca, che hanno iniziato i rilievi e il recupero del corpo.

Le operazioni di recupero del corpo alle quali hanno assistito numerosi curiosi, tra cui numerosi turisti, sono state affidate proprio alla Capitaneria di Porto.

Le prime ipotesi sul decesso

Al momento si sta indagando sulle possibili cause del decesso e si stanno vagliando diverse ipotesi: l’uomo potrebbe essere finito in acqua per un malore e sia affogato o magari per un possibile omicidio, magari qualcuno lo potrebbe aver spinto in acqua.

Molto probabile che l’incidente o l’omicidio che sia, possa essere accaduto in un altro luogo precedentemente e che il ritrovamento a Salerno sia solo il risultato delle correnti marine.

Si tratta di un extracomunitario tra i 30 e i 40 anni

Il magistrato di turno, giunto sul luogo, ha effettuato le verifiche del caso, compreso il riconoscimento ed ha proceduto all’apertura di un fascicolo. L’uomo, un extracomunitario tra i 30 e i 40 anni, avrebbe avuto addosso i documenti. Per adesso sembra che la vittima non avesse nessun segno di violenza, ma si tratta solo di un accertamento esterno. Non si hanno, però, altri dettagli sulla vittima.

Per riuscire a saperne di più, a questo punto, non resterà che aspettare l’esame autoptico sulla salma Una volta arrivati i risultati dell’autopsia del cadavere sarà fatta maggiore chiarezza.