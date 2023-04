Si è svolto mercoledì pomeriggio, presso gli uffici dell’Ente Idrico Campano, l’incontro per il trasferimento in gestione a Gori delle opere di completamento della rete fognaria, realizzate dal Comune di Nola nella frazione di Piazzolla. L’attivazione di tale infrastruttura assicura alla comunità un servizio essenziale ed atteso da tempo e rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale.

Nola, attivazione della rete fognaria nella frazione di Piazzolla

Gli interventi hanno interessato le seguenti strade: via Cinquevie di Selve, via San Gennaro, via Napoli e via Pozzo Ceravolo. Un passaggio di gestione che consente anche di velocizzare e completare gli ulteriori interventi di ammodernamento fognario in corso in altre zone del territorio.

“Il nostro ruolo di sostegno ai Comuni viene confermato dalle intese che abbiamo sottoscritto con i comuni di Nola e di Saviano. Insieme al sindaco Carlo Buonauro abbiamo sciolto una matassa intricata che riguardava la rete fognaria della frazione di Piazzolla che adesso potrà entrare in funzione consentendo finalmente alle migliaia di cittadini residenti in quei territori di usufruire di questo servizio essenziale.

“Risultati frutto della sinergia con il gestore Gori che ringrazio ancora”

A Saviano invece, con il sindaco Vincenzo Simonelli abbiamo celebrato la messa in esercizio della rete idrica in via Falcone e Borsellino. Risultati frutto della sinergia con il gestore Gori che ringrazio ancora una volta per l’efficienza e la capacità di problem solving che dimostra in ogni occasione”, ha dichiarato Luca Mascolo, Presidente dell’Ente Idrico Campano.