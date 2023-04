Servizio di telefonia mobile, continuano gli incontri tecnici tra il Comune di Piano di Sorrento e tutti i gestori telefonici nell’ambito del tavolo di lavoro e confronto voluto dall’Amministrazione comunale.

La volontà dell’Amministrazione di Piano di Sorrento è ottenere dalle compagnie un miglioramento del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale: un obiettivo che si intende raggiungere attraverso il tavolo tecnico di pianificazione che si è insediato lo scorso novembre.

Nei giorni scorsi, in tal senso, presso la Casa comunale, si è svolto un altro incontro.

L’Assessore alla Pianificazione urbanistica Anna Iaccarino ha sottolineato: “Ci sono ulteriori passi in avanti concreti. Le compagnie telefoniche hanno, come concordato, svolto i sopralluoghi tecnici sul territorio e stanno infatti procedendo nella elaborazione delle proposte progettuali riguardanti le soluzioni tecniche che si intendono attuare per far sì che si possano risolvere le croniche problematiche relative al segnale di telefonia mobile. Come Amministrazione stiamo valutando le idee progettuali e, nel corso dell’ultima seduta, abbiamo chiesto di apportare degli accorgimenti. Quando i gestori le avranno aggiornate ed adeguate in base agli esiti della discussione, si entrerà in una fase fondamentale del percorso che, con coraggio e convinzione, abbiamo avviato nei mesi scorsi con l’apertura di questo tavolo di confronto”.

L’Assessore Anna Iaccarino ha aggiunto: “Confrontarsi costruttivamente con tutti gli operatori avendo lo stesso obiettivo è assolutamente importante. Ereditata la problematica, abbiamo rivendicato il ruolo che ci è riconosciuto dal Legislatore e, nel contempo, abbiamo dato centralità al confronto con i gestori. Come Amministrazione siamo operativi per tutelare tutte le istanze in campo tenendo conto di tutti gli aspetti legati a decoro urbano, assetto urbanistico, ambiente, salute e diritto a un servizio migliore per gli utenti. Non da oggi, dunque, siamo impegnati attivamente su questo fronte e dimostriamo ancora che esiste sensibilità alle esigenze dei cittadini. Auspichiamo quanto prima che, grazie anche a questo fondamentale lavoro di raccordo, si possa dare una svolta al servizio di telefonia nel nostro territorio”.