Finisce 2-2 Juve Stabia contro il Cerignola: la Juve Stabia conquista il decimo posto ed acecde ai play off in virtù della migliore classifica avulsa con Giugliano e Taranto, anche loro al decimo posto a 46 punti. Grande partita con tante emozioni. Primo tempo con vespe in vantaggio per 2-1, ripresa in difesa con Cerignola proteso in avanti che conquista il pari nel finale. Domenica prossima play off in partita secca contro il Cerignola in trasferta,con i pugliesi che avranno due risultati su tre per passare. Alla Juve Stabia servirà la vittoria solo per passare il turno visto che i pugliesi hanno una migliore posizione alla fine della regular season.

La partita

Juve Stabia con il 4-3-3: in attacco ritorna Pandolfi, supportato da Silipo e Ricci. L’Audace Cerignola si dispone con il 3-5-2 con Malcore e D’Andrea in attacco. Al 12′, alla prima offensiva degna di nota, passa la Juve Stabia: Dell’Orfanello in incursione sulla sinistra, gran cross sul versante destro per l’occorrente Silipo che al volo insacca. Al 22′ raddoppio stabiese: corner teso da sinistra, palla in area pugliese dove spunta Caldore che in sforbiciata la mette dentro. Il Cerignola cerca la riscossa: al 27′ pugliese pericolosi in area campana, con Barosi che salva su tiro ravvicinato di D’Andrea, poi la difesa sbroglia la matassa. Al 38′ Sainz Maza ci prova dal limite dell’area, palla alta. Al 48′ gran parata di Barosi su Malcore in area, poi al 49′ in extra time Capomaggio dalla distanza sorprende Barosi con un tiro che si infila nel sette. Il primo tempo termina sul 2-1.

Il secondo tempo

La ripresa inizia a ritmi veloci, con entrambe le squadre che cercano offensive. Al 12′ gran parata di Barosi su testa di Capomaggio. L’Audace Cerignola attacca e la Juve Stabia riesce a difendersi. Al 36′ contropiede Juve Stabia con colpo di testa fuori di Pandolfi. Al 43′ Marcore in mischia segna. Finale convulso: 2-2 dopo 5 minuti di recupero.

Le parole di mister Novellino

Ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto. Potevamo gestirla meglio nel primo tempo. Meritavamo di vincere per quanto visto nel primo tempo. È un giusto merito per i ragazzi che hanno fatto un gran girone di andata. Grande il pubblico che ci ha sostenuto. Possiamo dire la nostra contro il Cerignola nei play off. Il Cerignola ha un’ ottima fisionomia, merita il posto che ha. La Juve Stabia ha potenzialità enormi, con ottimi giovani. Il play off lo volevamo regalare ai tifosi. Ora dobbiamo lavorare perché i play off sono un campionato a parte. Ci aspettiamo una Juve Stabia “bellissima” e mina vagante negli spareggi dove il Cerignola avrà tutto da perdere. Loro giocheranno alla loro maniera avendo due risultati a disposizione.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 6.5; Maggioni 6, Vimercati 6, Caldore 7, Dell’Orfanello 7; Scaccabarozzi 6.5 (35’st Maselli 6), Gerbo 6 (8′ st Carbone 6), Altobelli 6.5; Silipo 7 (18′ st D’Agostino 6), Pandolfi 6, Ricci 6 (18′ st Rosa 6). All.: Novellino 7.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco 5.5; Allegrini 6 (41′ st Giofre’ sv), Capomaggio 6.5, Ligi 6; Coccia 6 (19′ st Achik 6), Sainz-Maza 6.5 (19′ st Ruggiero 6) , Bianco 5.5 (31′ pt D’Ausilio 6), Langella 6, Russo 6.5; Malcore 7, D’Andrea 6 (19′ st Samele 6). All.: Pazienza 6.5.

Arbitro: Gemelli di Messina 6.5. Marcatori: 12′ pt Silipo (JS), 22′ pt Caldore (JS), 49′ pt Capomaggio (AC), 43′ st Marcore (AC). Ammoniti: Capomaggio (AC), Langella (AC), Novellino (JS) dalla panchina, Caldore (JS), Altobelli (JS). Espulsi: Ferrara (JS) dalla panchina, Pazienza (AC) dalla panchina. Spettatori: circa 2.000. Angoli 5-5. Recupero: 3′ pt- 5′ st.