“Sono emozionatissimo. E’ stata una partita difficile, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo e questa vittoria è importantissima. E’ stato un gol importante, ma abbiamo ancora delle partite da vincere”, così Giacomo Raspadori commenta la vittoria del Napoli contro la Juventus grazie ad un suo gol.

“Sono felice perché mi hanno dimostrato – ha aggiunto – che mi vogliono bene, come fanno tutti i giorni. E’ stato un momento difficile e ho lavorato per uscirne insieme ai preparatori, ora sono contento per il gol.

Scudetto? Noi abbiamo in testa una sola cosa: fare tre punti con la Salernitana. Così abbiamo sempre fatto in questa stagione e ci ha portato fin qua”.