Ha compiuto 16 anni appena un mese fa e oggi i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno sorpreso in un locale a nascondere droga. E’ accaduto in Via Rossi, nel lotto “P” di Scampia.

I militari lo hanno osservato a lungo e quando il giovane è entrato in un piccolo ambiente ricavato in uno dei palazzoni del rione, portava con sé una busta bianca.

Non era vuota e i carabinieri lo hanno scoperto appena dopo il blitz. Il 16enne è stato bloccato e dalla busta sono state recuperate ben 211 dosi di stupefacenti vari: 35 di crack, altrettante di cobret, 109 di eroina e 32 di cocaina.

Un campionario per ogni “cliente”, sequestrato e costato le manette.

Il minore è ora nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Dovrà risponderne di detenzione di droga a fini di spaccio.