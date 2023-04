Riesplode l’allarme furti a Castellammare di Stabia. Dopo una calma relativa durata poche settimane, una nuova escalation di raid è stata denunciata alle forze dell’ordine. Nella notte tra giovedì e venerdì alcuni sconosciuti si sono introdotti nel Minimarket di via Benedetto Croce, nel cuore del rione San Marco a pochi passi dallo stadio Romeo Menti. I ladri, dopo aver forzato la serranda, hanno raggiunto i locali interni della salumeria, portando via alcuni prodotti alimentari e poche decine di euro, presenti all’interno del registratore di cassa.

A fare l’amara scoperta, sono stati i proprietari recatisi sul posto per la regolare apertura quotidiana. Appena poche settimane fa, nello stesso quartiere fu rapinata anche una tabaccheria. Ma non è tutto. Sempre nelle scorse notti sono stati messi a segno diversi furti anche di automobili e scooter. In meno di una settimana sono così scomparse tre Fiat 500 del nuovo tipo e ben 5 motocicli. I raid hanno interessato quattro zone della città stabiese: oltre alla stessa via Benedetto Croce, i malviventi sono entrati in azione anche a via Gabriele D’Annunzio, a via Giuseppe Cosenza e a via Alessandro Volta.

Sono stati acquisiti i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

Tutti gli episodi hanno dunque interessato le strade del rione San Marco e sono stati denunciati alle forze dell’ordine. Sulla vicenda sono infatti scattate le indagini dei carabinieri del nucleo operativo stabiese, agli ordini del maggiore Carlo Venturini e del tenente Tommaso Errico, al fine di risalire ai responsabili dei furti. Sono stati acquisiti i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza attive sul territorio, mentre nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e i posti di blocco non solo al San Marco, ma anche negli altri quartieri cittadini e nella zona del centro.

È una vera e propria emergenza quella legata alla microcriminalità organizzata a Castellammare di Stabia. Dietro agli ultimi furti di auto e scooter, potrebbe aggirarsi la gang dedita ai cavalli di ritorno, ma anche la vendita al mercato nero di ricambi o di vetture e motorini. Complice l’aumento dei prezzi dell’usato, che offre ampi margini di guadagno a chi vende soprattutto automobili. Gli ultimi furti hanno riacceso anche l’allarme legato alla sicurezza in città. Una vera e propria emergenza, che sta mettendo a serio rischio la tranquillità di residenti e turisti.