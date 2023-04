Il rione “Rosario” di Gragnano si rifa il look. Nelle scorse ore sono partiti i lavori del Comune di Gragnano per disporre la nuova segnaletica orizzontale, un intervento atteso da tempo in tutto il quartiere. “Sin dalle prime ore dell’alba – afferma il sindaco Nello D’Auria – gli operatori sono entrati in azione per dare nuovo lustro all’intera area. Proseguiamo senza sosta nel mettere in atto il nostro programma – continua – per fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini e valorizzare sempre più la nostra grande bellezza”.

Il rione “Rosario” di Gragnano si rifa il look: “Forniamo risposte concrete alle esigenze dei cittadini”

E sempre nei giorni scorsi è stato aperto anche un nuovo cantiere all’interno del cimitero cittadino. L’obiettivo? Curare il verde e il decoro per i defunti. Si tratta di interventi per la potatura delle alberature nel cimitero, allo scopo di garantire ordine e sicurezza per tutti i cittadini che si recano nel luogo dell’eterno riposo, a portare un fiore oppure a rivolgere una preghiera ai propri cari.

Cimitero, procedere con la manutenzione ordinaria nei prossimi mesi

“In accordo con i nostri tecnici – conclude il primo cittadino – si è scelto di effettuare una potatura più estesa, per poi procedere con la manutenzione ordinaria nei prossimi mesi e continuare a prenderci cura del verde e delle aiuole. Continueremo a lavorare a fondo, per assicurare sempre il decoro, la pulizia e la sicurezza all’interno del cimitero”.