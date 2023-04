Non è affetto da aviaria il paziente di 50 anni proveniente dall’ospedale di Scafati, e attualmente ricoverato all’ospedale “Monaldi” di Napoli. Lo precisa, con un bollettino medico diffuso nella mattinata di oggi, l’Azienda dei Colli.

Nella tarda serata di ieri si era diffusa la notizia che parlava di sospetto caso di influenza aviaria per un 50enne di Scafati in gravi condizioni che lottava tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione respiratoria ed ECMO dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. Oggi il comunicato dell’azienda ospedaliera che chiarisce, dopo gli esami di laboratorio, che non si tratta di aviaria.

Il paziente è in circolazione extracorporea e presenta un tampone positivo per influenza H1N1, ovvero un ceppo influenzale già presente e diffuso. “Dagli esami ematochimici preliminari, tuttavia, è emersa una rilevante immunodepressione (carenza di anticorpi IgG e IgM) per la quale sono in corso ulteriori accertamenti”, si legge ancora nel bollettino.

“La particolare condizione di immunodepressione del paziente ha, pertanto, contribuito alla severità del quadro clinico. Le condizioni cliniche – concludde il bollettino – restano severe e la prognosi, al momento, è riservata”.