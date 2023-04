La lavorazione artigianale del latte è un’arte che va preservata e tramandata alle nuove generazioni: “A Vico per Cacio” è un evento organizzato dalla Pro Loco Monte Faito – Moiano che riunisce tutti i 27 caseifici del territorio di Vico Equense per valorizzare il prodotto caseario locale. Considerato un’eccellenza dell’enogastronomia del territorio e uno degli asset per la candidatura a “Città Creativa del Gusto Unesco”. L’evento avrà luogo sabato 13 e domenica 14 maggio in località “Arola” e sarà patrocinato dal Comune.

Tutto pronto per “A Vico per Cacio”: il 13 e 14 maggio l’arte casearia di Vico Equense

Con A Vico per Cacio maestri caseari vicani si riuniranno per dare impulso alla diffusione e conoscenza del fior di latte. Prodotto che sarà lavorato in tempo reale durante l’evento. I caseifici opereranno in totale sinergia a nome della manifestazione, con l’obiettivo di creare un percorso che crescerà nei prossimi anni. Il progetto sarà supportato da due chef stellati vicani, Peppe Guida e Gennaro Esposito. Che credono molto nell’iniziativa e hanno contribuito con un menù ad hoc per l’evento e il loro sostegno morale.

Il progetto denominato “A Scuola per Cacio”

L’evento non si limiterà alla sua durata, ma si estenderà a iniziative specifiche per ragazzi con disabilità e affetti da disturbi dello spettro autistico, e coinvolgerà anche le scuole. Con l’istituto alberghiero “De Gennaro” di Vico Equense, è stato strutturato un progetto denominato “A Scuola per Cacio”, con laboratori destinati alla formazione degli studenti e alla conoscenza della materia prima.